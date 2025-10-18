OM - HAC : la sortie osée de Didier Digard sur l’arbitrage

C’est un peu le sujet qui revient chaque week-end, inlassablement. Ce samedi, l’Olympique de Marseille recevait au Vélodrome Le Havre. Et malgré la nécessité pour l’OM de prendre les trois points pour prendre la tête du championnat, c’est bien Le Havre qui avait démarré de la meilleure des manières. Face à une équipe marseillaise peu inspirée, les Havrais ont ouvert le score sur un joli numéro de Yassine Kechta. Mais tout a basculé après l’intervention du VAR sur une faute de main de Lloris.

Si l’arbitre de la rencontre avait d’abord sifflé penalty et donné un carton jaune, il a finalement décidé de changer son jaune en rouge, plombant complètement cette équipe du Havre. Une double peine qui a provoqué la colère des joueurs, mais aussi, et surtout, du coach Didier Digard, qui n’a pas compris. Et forcément, cette décision a eu un impact sur la rencontre puisque Le Havre, à 10 contre 11 pendant 60 minutes, a complètement sombré au retour des vestiaires, encaissant finalement 6 buts (6-2, score final).

Didier Digard est dépité

Après la rencontre, au micro de Ligue 1+, Didier Digard a semblé absolument dépité et il a eu des mots forts. «Je n’ai plus envie d’en parler, je me suis assez fatigué avec les arbitres. Rien ne change. On est un petit club et on continue à être arbitrés comme un petit club. Si je comprends la décision en voyant les images ? Non, personne ne comprend, après on va me sortir des angles qui arrangent, c’est tout. Ils vont nous sortir un angle plus loin, ils font ce qu’ils veulent avec la ligne des ralentis, la vérité, elle est là et c’est tout. On sait comment ça fonctionne de toute façon. Moi, ce qui me dérange, c’est que mon équipe est pénalisée par des erreurs aussi grotesques. (…) On avait mis des choses en place, malheureusement, on ne nous a pas permis d’aller jusqu’au bout. Le score est terrible, mais quand mes joueurs font autant d’efforts, ça devient dur. J’ai toujours eu confiance en ce groupe. Ils se mettent des limites, mais ils brisent les barrières petit à petit», a-t-il lancé.

Même son de cloche pour le premier buteur du jour Yassine Kechta qui a aussi fait part de sa frustration de cette double sanction qui a complètement chamboulé les plans tactiques de l’équipe. «Il y a beaucoup de frustrations avec ce scénario. On était bien. Il y a la double sanction, c’est dur franchement». La décision assez cruelle et qui repose surtout sur le jugement de l’arbitre à l’instant T a fait du mal au Havre qui repart donc avec une défaite et 6 buts encaissés. Au classement, le club normand reste 16e du classement et va lutter jusqu’au bout pour son maintien.