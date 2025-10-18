Serie A : l’Inter Milan devient leader en battant l’AS Rome grâce à Bonny

Ce samedi, la Serie A nous offrait un choc entre l’AS Rome et l’Inter Milan. A domicile, les Giallorossi avaient envie de conforter leur première place en s’offrant des Nerazzurri brinquebalants cette saison. Pourtant, Ange-Yoan Bonny est venu contrecarrer les plans romains. Titularisé, l’attaquant français, arrivé en provenance de Parme cet été, a régalé.

Intéressant dans le jeu et toujours aussi létal devant le but, il a inscrit la seule réalisation de la soirée pour sceller le succès des siens. Lancé dans la profondeur par Barella, il a pris de vitesse la défense adverse pour ouvrir le score dès la 6e minute de jeu (0-1, 6e). Grâce à ce but précieux de sa nouvelle pépite, l’Inter est leader provisoire de Serie A.