Manchester City : la confidence inquiétante de Pep Guardiola sur Rodri

Depuis son Ballon d’Or en octobre 2024, Rodri connaît la pire période de sa carrière. Éloigné des terrains durant toute la saison dernière ou presque à cause d’une terrible blessure aux ligaments croisés, le milieu espagnol peine à retrouver la pleine possession de son corps. Depuis le début de saison, l’ancien de l’Atlético de Madrid a disputé sept rencontres et est encore blessé depuis quelques semaines.

Un nouveau pépin qui inquiète Pep Guardiola qui a expliqué que son joueur n’était pas prêt à affronter Everton ce samedi (16h) : «Rodri ? Pas de nouvelles. Il n’est pas prêt pour demain. Je ne sais pas quand il sera de retour. Mateo Kovacic pourra jouer peut-être 50-60 minutes. Il a besoin d’un moment de qualité, de temps de qualité et de minutes de qualité. Il est important qu’il revienne petit à petit. Omar Marmoush et Rayan Aït-Nouri sont sur la bonne voie. Ils se sont entraînés hier et vont beaucoup mieux. Ils sont sur le point de revenir.»