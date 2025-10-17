Menu Rechercher
Manchester City : la confidence inquiétante de Pep Guardiola sur Rodri

Par Chemssdine Belgacem
Rodri sous els couleurs de Manchester City @Maxppp

Depuis son Ballon d’Or en octobre 2024, Rodri connaît la pire période de sa carrière. Éloigné des terrains durant toute la saison dernière ou presque à cause d’une terrible blessure aux ligaments croisés, le milieu espagnol peine à retrouver la pleine possession de son corps. Depuis le début de saison, l’ancien de l’Atlético de Madrid a disputé sept rencontres et est encore blessé depuis quelques semaines.

Un nouveau pépin qui inquiète Pep Guardiola qui a expliqué que son joueur n’était pas prêt à affronter Everton ce samedi (16h) : «Rodri ? Pas de nouvelles. Il n’est pas prêt pour demain. Je ne sais pas quand il sera de retour. Mateo Kovacic pourra jouer peut-être 50-60 minutes. Il a besoin d’un moment de qualité, de temps de qualité et de minutes de qualité. Il est important qu’il revienne petit à petit. Omar Marmoush et Rayan Aït-Nouri sont sur la bonne voie. Ils se sont entraînés hier et vont beaucoup mieux. Ils sont sur le point de revenir.»

