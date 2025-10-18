Menu Rechercher
Man City : Pep Guardiola ouvre la porte à un retour de Jack Grealish

Jack Grealish brille à nouveau sous les couleurs d’Everton, où il est prêté depuis août par Manchester City. Relancé après avoir perdu sa place au sein de l’effectif de Pep Guardiola, le meneur de jeu anglais de 30 ans enchaîne les bonnes performances et s’impose comme un élément clé des Toffees, avec un but et quatre passes décisives en 9 matchs. S’il ne pourra pas affronter son club formateur ce week-end en Premier League, son retour en forme n’a pas échappé au technicien catalan, qui laisse la porte ouverte à un retour.

« Je crois qu’il lui reste encore un an de contrat avec nous. L’important, c’est qu’il est de retour. Il a une énorme influence dans les matchs d’Everton. Après ce qui s’est passé, peut-être que Manchester City voudra le récupérer, mais je ne sais pas. Beaucoup de choses peuvent encore arriver. On verra. L’essentiel, c’est qu’il rejoue, qu’il enchaîne les minutes. C’est le niveau attendu. Je suis content, vraiment, honnêtement, qu’il soit de retour et qu’il fasse de son mieux », a déclaré Guardiola en conférence de presse.

