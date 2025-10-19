Menu Rechercher
Everton : Vitaliy Mykolenko attire les convoitises en Italie et en Espagne

Par Valentin Feuillette
Vitaliy Mykolenko sous le maillot de l'Ukraine en 2020 @Maxppp

Selon nos informations, le défenseur d’Everton, Vitaliy Mykolenko, suscite l’intérêt de plusieurs clubs espagnols et italiens, qui suivent de près la situation du joueur. L’international ukrainien, arrivé chez les Toffees en 2022, s’est imposé comme un élément clé de la défense, attirant ainsi l’attention de formations européennes à la recherche d’un latéral fiable et expérimenté.

Sous contrat jusqu’en juin 2026, avec une option pour une année supplémentaire, Mykolenko reste pour l’instant dans les plans d’Everton. Toujours d’après nos indiscrétions, le club anglais n’envisage pas de s’en séparer à court terme, sauf en cas d’offre particulièrement avantageuse.

