Liverpool : ça tourne sérieusement au cauchemar pour Arne Slot et les Reds !

Jusqu’où Liverpool va continuer de chuter ? Alors que tout se passait bien dans un début de saison marqué par un mercato à 500 millions d’euros avec les arrivées d’Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez ou encore Jeremie Frimpong, le club anglais est dans une dynamique catastrophique. Malgré un bon début de saison qui leur avait permis de débuter en tête de la Premier League, les Reds viennent d’enchaîner trois défaites en championnat contre Crystal Palace (2-1), Chelsea (2-1) et Manchester United (2-1) ainsi qu’un revers 1-0 en Ligue des Champions contre Galatasaray.

Désormais quatrième à quatre points du leader Arsenal et à un point du dauphin Manchester City, Liverpool va devoir se ressaisir pour ne pas perdre de terrain dans la course au titre. De plus, certains joueurs ont du mal en ce début de saison à l’image de la recrue Alexander Isak qui n’a marqué qu’en Cup mais est restée muette en Premier League et en Ligue des Champions. Arrivés cet été, Florian Wirtz, Milos Kerkez et Jeremie Frimpong peinent aussi à montrer leur meilleur visage quand la star de cette équipe Mohamed Salah (3 buts et 3 passes décisives en 11 matches) est encore loin du compte.

Un appel à l’union sacrée de Van Dijk

Cela s’est donc encore ressenti ce dimanche lors d’un "Derby of England" contre le rival Manchester United où les Reds ont perdu 2-1. Peu efficaces, fragiles défensivement et mentalement, les joueurs d’Arne Slot ont encore une fois buté sur un adversaire bien en place et n’ont pas su mettre fin à leur terrible dynamique. Une crise qui se prolonge pour une équipe qui vient d’enchaîner un huitième match sur douze avec au moins deux buts concédés depuis le début de la saison. Aucun club de Premier League n’a connu pareille fragilité.

«Nous avons encore perdu. Nous avons créé des occasions, nous aurions pu gagner. Mais la réalité, c’est que nous avons perdu. Nous avons trop forcé les choses aujourd’hui. Nous étions constamment pressés. Je ne vais pas parler de savoir si l’arbitre aurait dû arrêter le jeu à leur premier but. Nous avons traversé des moments plus difficiles que celui-ci. C’est une période intéressante, car nous devons rester ensemble, pas seulement nous en tant que joueurs, mais en tant que club et les supporters qui veulent que nous gagnions. Nous devons rester humbles, persévérer et garder confiance autant que possible. Dans les moments difficiles, il est important de rester solidaires. La saison est longue.», a déclaré le capitaine Virgil van Dijk qui est déjà rivé sur le match contre Francfort en Ligue des Champions prévu ce mercredi.

Les consultants sont inquiets, Slot est frustré

Les consultants anglais ont un autre discours et sont étonnés du manque de réaction des Reds vu le contexte. «Je n’ai jamais ressenti un tel calme à Liverpool. Quatre défaites, c’est un coup dur, et on ne l’aurait pas vu venir. Tous les nouveaux joueurs semblaient être de bonnes recrues, mais il y a maintenant plus de questions que de réponses» a déclaré l’ancien milieu des Reds Jamie Redknapp. De son côté, la légende de Manchester United Roy Keane a tiré à boulets rouges contre Virgil van Dijk : «commencez toujours par vous regarder dans le miroir. Van Dijk, si vous êtes défenseur central et que votre équipe encaisse soudainement beaucoup de buts, et que de nouveaux joueurs arrivent dans votre club, vous devez vous observer attentivement et vous demander : "Est-ce que j’aide vraiment les gens ?. Liverpool avait l’air nerveux et force le jeu. Liverpool est nerveux, et c’est après trois défaites. C’est humain. Quand on perd trois matchs, le doute s’installe et on se demande : « On va encore perdre ? » Vous pensiez encore que Liverpool ferait le travail. La négligence dans la prise de décision leur coûte cher.»

En tête des critiques, le coach Arne Slot sait qu’il va être pointé du doigt comme ses leaders et a pris la défense de Mohamed Salah : «après des matchs comme celui-ci, il est tout à fait normal que les gens se concentrent sur les joueurs individuels. Lors des cinq ou six premiers matchs, il s’agissait principalement de nos recrutements, maintenant, il s’agit de Mo Salah. Nous avons eu amplement d’occasions de marquer. Mo a raté une occasion cruciale. D’autres ont manqué de grosses occasions. Nous n’avons pas l’habitude de ça.» Le coach néerlandais est apparu sans solution après la rencontre et a même critiqué l’arbitrage : «c’est toujours difficile de jouer contre une équipe qui défend en bloc bas et joue principalement en profondeur. C’est encore plus difficile quand on est mené au score après une minute de jeu alors qu’un de nos joueurs est à terre. Si on m’avait dit avant le match que face au bloc bas et à tant de longs ballons, nous nous serions créés autant d’occasions, je ne me serais pas attendu à une défaite. Mais c’est ce que nous avons fait. Nous avons eu suffisamment d’occasions pour marquer plus d’un but, mais en revanche, nous en avons concédé deux, dont une sur coup de pied arrêté.» Décidément, la période est très compliquée pour Liverpool.