Serie A : l’AC Milan renverse la Fiorentina et s’empare de la première place

À San Siro, pour le compte de la 7e journée de Serie A, l’AC Milan s’est imposé dans la douleur face à la Fiorentina (2-1). Privés de Rabiot, Pulisic et Nkunku, blessés, les Milanais présentaient un milieu composé de Modric, Ricci et Fofana, tandis que Rafael Leão retrouvait une place de titulaire pour la première fois de la saison en championnat. En face, l’ancien entraîneur des Rossoneri, Stefano Pioli, retrouvait son ancien club, tandis que l’ex-Parisien Moise Kean menait l’attaque de la Viola.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Milan 16 7 +7 5 1 1 11 4 18 Fiorentina 3 7 -5 0 3 4 5 10

La Fiorentina a ouvert le score à la 55e minute grâce à Robin Gosens, avant que Leão n’égalise huit minutes plus tard d’une superbe frappe du pied droit depuis l’extérieur de la surface. De retour de blessure depuis quelques semaines, le Portugais a ensuite offert la victoire aux siens sur penalty à la 85e minute, s’offrant un doublé et mettant fin à 519 jours sans but à San Siro en Serie A. Un succès arraché au mental qui permet au Milan de prendre la tête du classement, tandis que la Fiorentina campe à la 18e place.