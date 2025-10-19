Menu Rechercher
Serie A

AC Milan : Leão met fin à une disette de 519 jours sans but à San Siro en Serie A

Par Allan Brevi
1 min.
Rafael Leão @Maxppp
Milan 2-1 Fiorentina

De retour de blessure depuis quelques semaines, Rafael Leão a brillé ce dimanche soir lors de la rencontre entre l’AC Milan et la Fiorentina en Serie A. Le Portugais de 26 ans a inscrit son premier but de la saison en championnat d’une superbe frappe du pied droit depuis l’extérieur de la surface, terminant au fond des filets.

DAZN France
☄️ | Leão allume la mèche, et tout l’@acmilan s’enflamme ! 🔥🤯

Suivez la rencontre en direct ici 👉

#MilanFiorentina
Leão n’avait plus marqué à San Siro en Serie A depuis 519 jours, et son but permet à Milan d’égaliser à la 63e minute après l’ouverture du score de Gosens à la 55e. Cette réalisation arrive après son premier but de la saison inscrit en Coppa Italia contre Bari et constitue un véritable soulagement pour l’AC Milan de Massimiliano Allegri.

