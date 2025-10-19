AC Milan : Leão met fin à une disette de 519 jours sans but à San Siro en Serie A

De retour de blessure depuis quelques semaines, Rafael Leão a brillé ce dimanche soir lors de la rencontre entre l’AC Milan et la Fiorentina en Serie A. Le Portugais de 26 ans a inscrit son premier but de la saison en championnat d’une superbe frappe du pied droit depuis l’extérieur de la surface, terminant au fond des filets.

Leão n’avait plus marqué à San Siro en Serie A depuis 519 jours, et son but permet à Milan d’égaliser à la 63e minute après l’ouverture du score de Gosens à la 55e. Cette réalisation arrive après son premier but de la saison inscrit en Coppa Italia contre Bari et constitue un véritable soulagement pour l’AC Milan de Massimiliano Allegri.