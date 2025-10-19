Premier League : Manchester United s’impose à Liverpool pour la première fois depuis 9 ans

Après ses deux revers contre Crystal Palace et Chelsea (2-1) avant la trêve, Liverpool (3e) devait retrouver le chemin de la victoire en Premier League. Et quoi de mieux qu’un match contre Manchester United (12e) à Anfield pour y arriver ? Pour ce choc, Arne Slot partait sur un 4-2-3-1 habituel avec Dominik Szoboszlai, préféré à Florian Wirtz en meneur de jeu, et Alexander Isak, au détriment d’Hugo Ekitiké, à la pointe de l’attaque. Chez les Red Devils, Ruben Amorim alignait un 3-4-3, avec une attaque Mbeumo-Cunha-Mount, laissant ainsi Benjamin Šeško sur le banc.

La suite après cette publicité

Une minute et trois secondes de jeu auront suffi pour débloquer le tableau d’affichage. Trouvé par Fernandes à droite, Diallo distillait un excellent ballon dans le dos de Kerkez et Van Dijk pour trouver Bryan Mbeumo. Le Camerounais battait ensuite Giorgi Mamardashvili du pied droit pour refroidir les supporters des Reds (2e, 0-1). Un but express qui a parfaitement lancé les hostilités dans ce choc entre ces deux géants d’Angleterre. Gakpo a tenté de répondre pour Liverpool, mais sa frappe heurta le poteau de Lammens (21e). Dans la foulée, Fernandes trouvait le montant de Mamardashvili (24e), qui a ensuite dû s’employer devant Cunha (26e), puis face à Mount (27e). Les Reds ont eu deux nouvelles opportunités pour recoller au score, avec Gakpo (32e) et Isak (34e), mais c’est bien Manchester United qui a regagné les vestiaires avec l’avantage.

Quatrième défaite consécutive pour Liverpool

Dans le second acte, la romance entre Gakpo et les poteaux a continué (50e). Mohamed Salah, encore décevant, a totalement dévissé sa frappe (65e). Ekitiké, une fois entrée, a lui impulsé la révolte (64e, 69e). La solution est finalement arrivée, comme souvent cette saison, avec Chiesa. Après un corner mal repoussé par United, l’Italien centrait fort pour Cody Gakpo qui poussa enfin le ballon au fond des filets (1-1, 78e). Avec dix minutes encore à jouer, des entrants impactants et un Anfield en feu, Manchester United pouvait craindre le pire. Finalement, suite à un centre en première intention de Fernandes, Harry Maguire catapultait le ballon de la tête dans les buts de Liverpool pour climatiser à nouveau Anfield (84e, 1-2).

La suite après cette publicité

Liverpool a maintenu la pression jusqu’au bout dans le camp adverse, en vain, puisque c’est bien Manchester United qui repart avec les trois points (1-2). Une victoire de prestige pour United, qui n’avait plus gagné à Liverpool depuis le 17 janvier 2016 et un but de Wayne Rooney. Les Red Devils passent à la 9e position du classement de Premier League et reviennent à deux points de la 4e place, occupée par Liverpool. Quant aux Reds, c’est une quatrième défaite toutes compétitions confondues. Une première depuis 2014. La troupe d’Arne Slot, en crise, pointe désormais à quatre points du leader, Arsenal.