MU : Harry Maguire s’enflamme après la victoire face à Liverpool

Vainqueur 2-1 ce dimanche face à Liverpool pour le compte de la 8e journée de Premier League, Manchester United a enfin fait tomber le rival à Anfield. Les Red Devils attendaient ce résultat depuis janvier 2016 et un succès 2-1. Après la rencontre, le buteur victorieux des Mancuniens Harry Maguire a affiché sa joie au micro de Sky Sports.

La suite après cette publicité

«Cela signifie tout. Ils nous ont dominés ces dernières années et cela n’a pas été bon pour notre club. Nous n’avons pas offert à nos supporters suffisamment de matchs comme aujourd’hui, donc cela a pris du temps, de venir ici et de prendre les trois points. Ce ne sont pas seulement trois points pour le club et les joueurs. Je joue ici depuis sept ans maintenant et ne pas en prendre trois a été dur. C’est pour les supporters et j’espère qu’ils ont passé une excellente soirée», a-t-il déclaré.