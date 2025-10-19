Liverpool - Manchester United : les compositions officielles

Place au Derby d’Angleterre. Si Manchester United a perdu de sa superbe ces dernières années, la rivalité entre le club historique et Liverpool reste forte et l’affiche reste l’un des plus grands matches outre-Manche, mais aussi en Europe. Les Reds, quatrièmes de Premier League et à quatre points du leader Arsenal avec un match en moins, sont en plein doute puisqu’ils viennent d’enchaîner trois défaites, deux en championnat contre Crystal Palace (2-1) et Chelsea (2-1) et une en Ligue des Champions face à Galatasaray (1-0). En face, les Red Devils sont encore dans le ventre mou anglais puisqu’ils occupent la douzième place avec seulement trois succès après sept journées. Qui va se relancer et remporter ce derby bouillant comptant pour la 8e journée de Premier League ? La rencontre est à suivre en direct commenté à partir de 17h30 sur Foot Mercato.

Pour ce match, Arne Slot, privé d’Alisson, Endo et Leoni, aligne un 4-2-3-1 avec Mamardashvili aux buts, Bradley, Konaté, Van Dijk et Kerkez en défense ainsi que Mac Allister et Gravenberch au milieu. Salah, Szoboszlai et Gakpo, eux, forment la ligne de soutien derrière Isak, seul en pointe. Frimpong, Wirtz et Ekitiké débutent donc sur le banc. En face, Ruben Amorim ne compte que Lisandro Martinez comme absent et aligne un 3-4-3 avec Lammens dans les cages et une défense à trois De Ligt-Maguire-Shaw. Amad Diallo et Dalot occupent les couloirs tandis que Casemiro et Bruno Fernandes forment le double pivot. Enfin, Mount et Mbeumo tenteront de servir Cunha, seul en pointe. Yoro et Sesko sont donc remplaçants au coup d’envoi.

Les compositions d’équipes :

Liverpool : Mamardashvili - Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez - Mac Allister, Gravenberch - Salah, Szoboszlai, Gakpo - Isak

Manchester United : Lammens - De Ligt, Maguire, Shaw - Amad Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes, Dalot - Mount, Cunha, Mbeumo