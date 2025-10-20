FC Barcelone : la presse catalane s’enflamme déjà pour le futur Lamine Yamal

Il n’a que 18 ans, mais à travers la planète, beaucoup cherchent à trouver le nouveau Lamine Yamal. Exemple de précocité et de maturité à un âge adolescent, le petit prodige espagnol en inspire d’autres, à commencer par ses jeunes compagnons du centre de formation du FC Barcelone. Le milieu offensif de 15 ans Ebrima Tunkara, qui cartonne chez les équipes de jeunes du club catalan et joue déjà en U19, en est un bon exemple. Et il n’est pas le seul…

Depuis plusieurs semaines, la presse catalane s’est trouvée une autre coqueluche en plus de Tunkara. Il s’agit de Sama Nomoko, qui est un peu plus âgé (17 ans) et qui évolue à un niveau supérieur, puisqu’il joue déjà avec l’équipe B du Barça entraînée par Juliano Belletti. Malgré la défaite face à l’Atlètic Lleida, le Malien a encore choqué tout le monde en rendant une superbe copie.

Un avenir tout tracé ?

Son explosion soudaine rappelle celle de Lamine Yamal, et contrairement à d’autres "héritiers" du numéro 10 blaugrana, il évolue exactement au même poste que le deuxième du dernier Ballon d’Or. Excellent dribbleur et dynamiteur de défenses, Sport explique « avoir vu que très peu de fois un joueur aussi supérieur au reste, avec des adversaires incapables de le freiner ». Un joueur excellent sur le plan individuel, mais qui brille aussi dans l’aspect collectif, puisqu’il cherche toujours la meilleure solution pour faire briller ses coéquipiers.

L’ADN Barça, et cette touche de folie et de magie, en somme. Suffisant pour que la presse catalane, toujours aussi enthousiaste avec les jeunes de La Masia, s’enflamme. Avec 2 buts et 2 passes décisives en 7 apparitions en Segunda Federacion - la D4 espagnole - celui qui possède aussi la nationalité espagnole a clairement les cartes en main pour impressionner Hansi Flick et s’imaginer débuter chez les A dans un avenir proche. Affaire à suivre…