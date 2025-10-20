Rio Ferdinand cartonne John Terry après ses propos racistes

Rio Ferdinand n’a pas mâché ses mots concernant son ancien coéquipier John Terry. L’ex-défenseur anglais de Manchester United a expliqué qu’il n’inviterait pas Terry sur son podcast tant qu’il n’aurait pas discuté avec son frère Anton Ferdinand, victime de propos racistes du joueur en 2011 lors d’un match entre Queens Park Rangers et Chelsea : « Je ne sais pas. Je pense qu’il doit probablement parler à mon frère avant de parler à moi. Et il n’a pas encore parlé avec mon frère », a déclaré Ferdinand au Times. L’affaire avait entraîné pour Terry la perte du brassard de capitaine d’Angleterre, une suspension de 4 matches et une amende de 220 000 £, équivalent à environ 252 373 €, malgré son acquittement en justice pénale. Anton Ferdinand a expliqué avoir été culpabilisé et avoir subi encore davantage d’insultes racistes à la suite de cette affaire, et assure que l’ancien joueur de Chelsea, John Terry, n’a jamais répondu à ses invitations à discuter publiquement de l’incident.

Malgré cette polémique, Rio Ferdinand reste ouvert à d’autres invités prestigieux : « [Lionel] Messi. Je passe par tous les canaux, je parle à Becks [David Beckham] », a-t-il confié. « C’est un footballeur phénoménal, mais on ne sait pas vraiment qui il est. » Avec cette prise de position, Rio Ferdinand réaffirme que le comportement de Terry vis-à-vis de son frère reste un obstacle majeur avant toute collaboration pour son podcast «Rio Ferdinand Presents».