Nottingham : Roberto Mancini refuse le poste d’entraîneur

Par Allan Brevi
Roberto Mancini @Maxppp
Nottingham 0-3 Chelsea

Après des discussions au cours dans les dernières 24 heures, Roberto Mancini ne succédera pas à Ange Postecoglou à la tête de Nottingham Forest. Malgré les négociations, le club anglais et l’ancien entraîneur de Manchester City et de l’Italie n’ont pas trouvé d’accord, a confirmé Fabrizio Romano.

Cette décision intervient après le licenciement de Postecoglou ce samedi, suite à une défaite 3-0 contre Chelsea en Premier League. Nottingham Forest, actuellement 18e de Premier League avec une seule victoire en 8 matchs, continue sa recherche d’un nouveau manager, mais qui ne sera donc pas celui qui a remporté l’Euro 2020 avec l’Italie.

