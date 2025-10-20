Brésil : un champion du monde dézingue complètement Neymar

Depuis son grand retour à Santos, Neymar traverse une période compliquée avec l’équipe brésilienne. L’ancien club de Pelé est menacé de relégation et sa star peine à enchaîner les bonnes performances, enchaînant blessures et prestations décevantes… Cette situation a suscité de vives critiques au Brésil, notamment de la part d’Emerson Leão, ancien Champion du Monde brésilien en 1970, qui n’a pas ménagé ses mots à l’égard de l’ancien du PSG.

Emerson Leão a déclaré : « Neymar n’est un exemple pour personne. Il a commencé sa carrière comme une star merveilleuse. Je me souviens d’un jour où j’ai joué contre Santos. Je suis passé à côté de lui et je lui ai dit : ‘Regarde gamin, on aura besoin de toi pour la Coupe du Monde, prends soin de toi’. Et c’est justement la seule chose qu’il ne fait pas ». Malgré son talent toujours présent, il ne disposerait plus de la préparation physique et de la constance nécessaires pour résoudre les problèmes de son équipe. L’ancien gardien souligne que les blessures et le manque d’énergie nuisent à ses performances. « Je pense qu’une chose dépend de l’autre : l’homme à l’extérieur et l’homme à l’intérieur. Il n’a pas arrêté de jouer au football, mais aujourd’hui, il n’a plus la même énergie qu’avant parce qu’il n’est pas préparé. Alors, que se passe-t-il ? Des blessures et des problèmes. Je ne le vois pas résoudre nos problèmes. Son meilleur moment est derrière lui. Dans sa tête, quand il s’apprête à entreprendre une action, il sait ce qu’il va faire, mais il n’en est plus capable. Il n’a plus la même réaction musculaire ni la même séquence d’entraînement. Ce n’est plus le même joueur. Ça ne sert à rien… » a-t-il déclaré au micro de TyC Sports.