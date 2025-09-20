Brésil : terrible nouvelle pour Neymar

Neymar, c’est les montagnes russes émotionnelles. Depuis son retour à Santos en début d’année, la star brésilienne souffle le chaud et le froid : du spectacle et des buts, puis des blessures et des craquages. Ces derniers mois pourtant, l’attaquant de 33 ans semblait être passé à la révision. Entre juillet et la semaine dernière, il avait enchaîné presque 9 matchs de suite dans leur intégralité, une première depuis… 2022. Cet état de forme laissait imaginer un retour de Neymar en sélection brésilienne, près de deux ans après sa dernière sélection face à l’Uruguay (le 18 octobre 2023 lors d’une défaite 2-0).

L’ancien Parisien n’a finalement pas été convoqué par Ancelotti, qui a justifié cette décision par des considérations d’ordre physique, alors que le joueur souffrait d’une petite gêne : «ce que nous évaluons jour après jour, match après match, c’est sa condition physique, et pas seulement la sienne mais celle de tous les joueurs ici présents et de tous ceux que nous suivons. La vérité c’est que cette équipe du Brésil est très compétitive, vraiment très compétitive, trop même.» Neymar avait remis en cause sa parole en déclarant : «je pense que j’ai été écarté (de la sélection) pour des raisons techniques, je pense que cela n’a rien à voir avec ma condition physique.»

Il devrait manquer les deux prochains rassemblements de la Seleção

Plus récemment, Ancelotti avait mis une petite pression sur Neymar, déclarant dans les colonnes de L’Équipe : «un joueur de talent doit être bien physiquement, aussi. Il doit être à 100 %, pas à 80. Neymar est en train d’améliorer sa condition. C’est sans doute le joueur brésilien le plus talentueux (…) Je veux qu’il soit vraiment bien pour être en mesure de jouer. Il pourra participer à la Coupe du monde s’il est bien physiquement. Son objectif doit être d’être prêt en juin.»

Si Neymar a encore quelques mois pour préparer son retour, les dernières nouvelles sont peu rassurantes. Le capitaine de la Seleção souffre d’une lésion à la cuisse droite, comme l’a confirmé Santos. Selon TNTSports Brasil, Neymar est d’ores et déjà forfait pour le rassemblement d’octobre avec la sélection brésilienne, et très probablement pour le suivant, en novembre, qui sera l’avant-dernier avant la Coupe du Monde. Pas la meilleure façon de préparer un tournoi espéré comme sa dernière danse en sélection.