Ballon d’Or 2025 : le classement de la 20e à la 16e place

Le classement du Ballon d’Or continue d’être égrainé. Cette fois, c’est au tour des joueurs classés dans le top 20. À commencer par les éléments positionnés entre la 20e et la 20e place.

L’Argentin Lautaro Martinez est 20e, devant l’un des nouveaux chouchous du Paris Saint-Germain, João Neves (19e). Meilleur joueur du dernier exercice de Serie A, Scott McTominay est 18e, derrière Robert Lewandowski. Le Polonais est 17e avec 42 buts inscrits à 37 ans. Enfin, c’est l’une des grosses informations de ce soir. Deuxième l’an dernier, Vinicius Junior n’est que 16e.