L’AS Monaco, le drôle de leader de la Ligue 1

« Dans le foot, tout va très vite ». A Monaco plus qu’ailleurs ce mardi, le fameux adage prend tout son sens. Car oui, le club de la Principauté est leader de Ligue 1 après le Classique entre l’OM et le PSG et détient la meilleure attaque de France. Une situation cocasse surtout lorsque l’on analyse les matches de l’ASM depuis la reprise du championnat au mois d’août avec 4 victoires acquises dans la douleur face au Havre (3-1), face à Strasbourg (3-2), sur la pelouse de l’AJ Auxerre (2-1) ou ce week-end face à Metz avec une victoire fleuve (5-2) plutôt trompeuse vue la performance des hommes d’Adi Hütter qui s’en sont toujours bien sortis malgré une déroute en Ligue des Champions face à Bruges et une défaite en Ligue 1 face à Lille.

C’est là tout le paradoxe de cette équipe. La façon d’obtenir leurs succès, en toute fin de match à chaque fois, ont au moins permis de montrer la force de caractère de ces Monégasques qui n’ont en revanche jamais maîtrisé les débats sur le terrain depuis le début de saison, à l’image de la possession de balle, messine, dimanche au Stade Louis-II (57 % contre 43 %). Les résultats sont là, mais la qualité de jeu n’est clairement pas au rendez-vous, de quoi provoquer l’ire des observateurs, mais aussi des supporters peu emballés par le jeu produit par Maghnes Akliouche et les siens.

Des victoires, une place de leader, mais des carences évidentes

Le milieu offensif monégasque, qui a décidé de rester dans son club formateur cet été en dépit de nombreux intérêts, a d’ailleurs plutôt réussi son mois d’août (2 buts, 1 passe) ce qui lui a ouvert les portes de l’Equipe de France avant de connaître une semaine compliquée en ratant un penalty face à Bruges et en rendant une copie indigeste face à Metz ce dimanche. Fort heureusement, au rayon des satisfactions, il y a l’émergence du revenant Ansu Fati, dont les 3 buts en 2 bouts de match la semaine dernière sont pleins de promesses. Ses performances ont d’ailleurs été saluées du côté de l’Espagne. Mais le joueur revient de loin et il lui faudra encore du temps pour être à 100% physiquement. Si Folarin Balogun et Mika Biereth sont dans le dur, Monaco pourra compter sur ses talents offensifs à commencer par le polyvalent et précieux Takumi Minamino (2 buts et 1 passe décisive), mais aussi le Supersub George Ilenikhena qui vient d’inscrire 2 buts en sortie de banc (le but de la victoire à Auxerre et le dernier but contre Metz).

Ces quelques individualités ne peuvent malgré tout masquer les carences affichées par le club du Rocher. Défensivement, l’équipe est à la peine avec 11 buts encaissés en 6 matches. Eric Dier n’a pas réussi à faire oublier Wilfried Singo parti à Galatasaray tandis que Monaco a dû digérer une fin de mercato délicate avec les départs de quatre joueurs importants de l’effectif (Magassa, Singo, Ben Seghir, Embolo). Il faut ajouter à cela les blessures de plusieurs cadres de l’équipe (Hradecky, Golovin, Zakaria) en attendant le retour à la compétition d’un Paul Pogba toujours dans les clous de son programme de reprise et qui s’est fixé un retour sur les terrains au mois d’octobre.

Dmitry Rybolovlev préoccupé par les performances de son équipe

Face aux absences qui s’accumulent au milieu de terrain (le jeune joueur formé au club Aladji Bamba, titularisé lors des 3 derniers matchs, s’est blessé à son tour dimanche), le défenseur Jordan Teze a dû épauler Lamine Camara contre Metz dans le cœur du jeu et représente l’option la plus plausible pour le déplacement à Lorient. Une situation compliquée pour l’ASM qui étudie la possibilité de faire appel à un joker médical selon nos informations. Preuve que le club du Rocher a pris conscience de la situation étrange, voire paradoxale, du moment, le président Dmitry Rybolovlev, qui a assisté au match contre Metz à Louis II ce dimanche, était présent lundi au centre de performance et a réalisé plusieurs rendez-vous pour évoquer ces différentes situations. Bien qu’au repos, une bonne partie des joueurs étaient également présents au centre de performance pour faire des soins ou pour récupérer après un début de mois de septembre intense entre les déplacements en sélection et les 3 matchs en huit jours à Auxerre, Bruges et contre Metz.

Aussi bien au niveau de la direction que du staff et même des joueurs, l’objectif commun est de décréter une forme d’union sacrée avant un calendrier loin d’être évident à gérer pour la bande d’Adi Hütter, que ce soit un déplacement du côté de Lorient sans oublier les réceptions périlleuses de Manchester City en Ligue des Champions et de Nice pour un derby forcément explosif entre les deux équipes. « Il faut qu’on retrouve notre identité et nos principes de jeu », a notamment expliqué Adi Hütter. C’est sans doute à ce prix que les Monégasques, largement décriés par les observateurs depuis le début de l’exercice, réussiront à allier qualité de jeu et résultats comptables, pour légitimer leur position en haut du classement de Ligue 1. À la vue de la qualité de l’effectif et des ressources du club de la Principauté, on n’en attend pas moins.