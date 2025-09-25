Ligue 1 : le programme TV de la 13e journée

Le programme TV de la 13e journée de Ligue 1 bien t de tomber. Cette levée débutera le vendredi 21 novembre à 20h45 par le choc du Sud entre Nice et l’Olympique de Marseille. Le lendemain, trois rencontres au programme : Lens-Strasbourg (17h), Rennes-Monaco (19h) et PSG-Le Havre (21h05).

Dimanche 23, le match Auxerre-OL donnera le coup d’envoi d’une journée qui se poursuivra avec le multiplex de 17h15 (Nantes-Lorient, Brest-Metz, Toulouse-Angers), avant de se clôturer par le traditionnel match du soir, Lille-Paris FC (20h45).

Vendredi 21 novembre 2025 à 20h45 sur Ligue 1+

OGC Nice – Olympique de Marseille

Samedi 22 novembre 2025 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

RC Lens – RC Strasbourg Alsace

Samedi 22 novembre 2025 à 19h00 sur Ligue 1+

Stade Rennais FC – AS Monaco

Samedi 22 novembre 2025 à 21h05 sur Ligue 1+

Paris Saint-Germain – Havre AC

Dimanche 23 novembre 2025 à 15h00 sur Ligue 1+

AJ Auxerre – Olympique Lyonnais

Dimanche 23 novembre 2025 à 17h15 sur Ligue 1+

FC Nantes – FC Lorient

Stade Brestois 29 – FC Metz

Toulouse FC – Angers SCO

Dimanche 23 novembre 2025 à 20h45 sur Ligue 1+

LOSC Lille – Paris FC