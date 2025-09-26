L’AS Monaco pense à un joker

Alors que Paul Pogba poursuit son programme de reprise et que Denis Zakaria sera absent au moins 2 mois, l’AS Monaco se retrouve à court d’options au milieu de terrain. « C’est clair qu’avec nos blessés, on a ça à l’esprit », a reconnu Adi Hütter au sujet de la possibilité de recruter un joker. Le coach autrichien préfère néanmoins temporiser : « ça n’a aucun sens de faire venir un joueur pour dire qu’on a pris quelqu’un. C’est mieux si on recrute un élément qui a un impact. Sinon, pour les autres, pour nos jeunes, ça n’aurait pas d’intérêt. » Dans l’attente du retour espéré de Pogba après la trêve internationale d’octobre, le technicien doit composer avec un milieu de terrain décimé.

La suite après cette publicité

En plus de Pogba et Zakaria, Aladji Bamba (adducteurs) et Aleksandr Golovin (cuisse) manquent également à l’appel, limitant fortement les solutions. L’effectif princier pourrait être renforcé grâce à la règle des jokers comme nous vous l’avions révélé ce mardi. Celle-ci permet de recruter en dehors des périodes de mercato, mais uniquement un joueur évoluant déjà en France ou libre de tout contrat. Reste à savoir si le club du Rocher franchira le pas dans les prochaines semaines pour ne pas fragiliser davantage un secteur clé.