OM : Medhi Benatia voulait recruter Paulo Fonseca

Medhi Benatia a levé le voile sur sa collaboration étroite avec Roberto De Zerbi à l’OM dans un entretien exclusif accordé au Corriere dello Sport, dévoilant l’intensité et l’implication de l’entraîneur italien : « ici, on discute jusqu’à deux heures du matin, souvent en visioconférence, car l’entraîneur veut voir les gens en face à face. À tout moment. » Selon lui, cette proximité est essentielle pour que le projet marseillais fonctionne, chaque détail étant analysé et discuté sans compromis.

Benatia est également revenu sur le choix de prendre De Zerbi, après avoir envisagé Allegri ou De Rossi : « nous avions envisagé Fonseca… puis à ce moment-là, nous avons opté pour Conceiçao, mais quand nous avons appris qu’il y avait une possibilité de prendre De Zerbi, nous avons dit à Pablo Longoria : mince… essayons ! Encouragés par le propriétaire McCourt, nous sommes passés à l’attaque. » Pour lui, travailler avec De Zerbi est un vrai stimulant : « il est beau et inspirant, il vit pour le football comme moi. Il a une passion débordante… Il respire le football et la vie. Dans cet ordre. » Des mots forts de l’ancien international marocain qui témoigne de son attachement à son coach.