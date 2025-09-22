Menu Rechercher
OM : la sortie piquante de Roberto De Zerbi sur le PSG

Marseille 1-0 PSG

Un homme comblé. Présent en conférence de presse après la victoire de prestige de l’OM face au PSG (1-0), Roberto De Zerbi a salué la prestation de ses hommes, précisant qu’il s’agissait de l’une des plus belles journées depuis son arrivée. Le technicien italien a par ailleurs ajouté qu’il était heureux de terrasser une équipe parisienne aussi dominante ces dernières saisons.

«Je suis venu ici pour le Vélodrome et pour battre le PSG, l’équipe qui représente le pouvoir, qui gagne sans rival depuis des années, ce que je n’accepte pas dans ma philosophie. Mais on n’a rien fait jusqu’ici : le plus important, c’est vendredi à Strasbourg pour faire un pas de plus vers l’objectif qui est de construire une grande équipe». Place à Strasbourg donc.

