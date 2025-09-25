Le Real Madrid veut déjà se débarrasser d’un joueur

Après une ère Carlo Ancelotti marquée par des hauts et des bas, le Real Madrid a confié cet été les clés de l’équipe fanion à Xabi Alonso. Un entraîneur jeune mais qui a déjà commencé à faire ses preuves en Allemagne au Bayer Leverkusen. Si certains pensaient que le costume madrilène serait un peu trop grand pour l’ancien milieu de terrain, il prouve, pour le moment, qu’il est taillé sur mesure pour lui. Après quelques doutes durant le Mondial des Clubs, où il a découvert son groupe, Xabi Alonso a commencé à poser sa patte. L’Espagnol souhaite que tous ses joueurs, y compris ses stars, fassent des efforts défensivement.

La suite après cette publicité

Il fait aussi jouer la concurrence et ne fait pas de cadeau. Vinicius Junior peut en témoigner. Xabi Alonso a également participé au mercato de la Casa Blanca. Il a accueilli les recrues qu’il désirait, à savoir Dean Huijsen, Alvaro Carreras ou encore Trent Alexander-Arnold. En revanche, il n’a pas eu le milieu de terrain supplémentaire qu’il souhaitait, ni un défenseur central. Ce sera pour janvier ou pour l’été prochain. Le coach ibérique a aussi fermé la porte au départ de Gonzalo Garcia, qui l’a séduit durant la Coupe du Monde des Clubs.

La suite après cette publicité

Le Real Madrid veut toujours prêter Endrick

Ce qui n’était pas forcément une bonne nouvelle pour Endrick (19 ans). Blessé aux ischio-jambiers de la jambe droite, le Brésilien a eu un concurrent supplémentaire en attaque pour jouer le rôle de doublure de Kylian Mbappé. Les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu espéraient que l’international auriverde parte en prêt en Espagne durant l’été afin de continuer sa progression et enchaîner les matches. Mais il a refusé, lui qui veut s’imposer à Madrid. Il est donc finalement resté dans la capitale espagnole, où il a fait récemment son retour dans le groupe.

Sur le banc face à l’Espanyol Barcelone et contre Levante, il n’a pas encore été utilisé par son nouvel entraîneur.Un entraîneur qui ne semble pas compter sur lui pour l’instant. Ce jeudi, la Cadena COPE assure que le coach et la direction souhaitent toujours qu’Endrick soit prêté. Lundi, Juni Calafat, le dénicheur de talents du Real Madrid, a rencontré l’agent du joueur à Valdebebas afin de discuter de son avenir et de lui faire savoir que le club veut le prêter sans option d’achat en janvier prochain. Comme toujours, leur objectif est qu’il joue. Mais pour le moment, la position du clan Endrick reste inchangée. Le joueur veut rester et s’imposer. Il reste à savoir si sa position évoluera dans les prochaines semaines puisque Xabi Alonso compte sur KM10 et Gonzalo Garcia devant.