Monaco : Ansu Fati se fixe un objectif de buts ambitieux

Barré par la concurrence, Ansu Fati a été prêté par le FC Barcelone à l’AS Monaco cet été. Et le prodige espagnol de 22 ans semble avoir retrouvé toute sa confiance et son efficacité. Auteur de 3 réalisations en seulement 2 matchs, l’international espagnol démontre déjà qu’il est capable de redevenir ce buteur redouté qu’il avait laissé entrevoir lors de ses débuts en Catalogne. S’il affiche publiquement son envie de retrouver le plaisir de jouer et la continuité qui lui manquaient à Barcelone, le jeune attaquant s’est fixé un objectif bien plus concret selon le journal Sport : inscrire au moins 20 buts cette saison avec le club de la Principauté.

Après une année compliquée sous Hansi Flick, marquée par un temps de jeu réduit et une perte de rythme, Ansu Fati veut désormais prouver qu’il peut porter l’attaque monégasque. Sa volonté d’effacer les doutes passe par une régularité devant le but, et ses débuts tonitruants en témoignent. Avec déjà 3 buts au compteur, le pari paraît réaliste. À Monaco, engagé en Ligue des Champions et en Ligue 1, le Barcelonais sait qu’il aura les opportunités pour franchir ce cap symbolique, et peut-être même dépasser ses propres attentes. Avec la Coupe du Monde 2026 qui approche, Fati aura à cœur de retrouver son meilleur niveau afin de retrouver la Roja.