L’Espagne hallucine des débuts stratosphériques d’Ansu Fati à Monaco !

On pouvait difficilement faire mieux pour Ansu Fati. Certes l’attente a été longue. Arrivé cet été en prêt du côté de l’AS Monaco, il aura manqué les quatre premiers matches de la saison pour des raisons physiques. Reprenant individuellement, il a pu débuter ce jeudi en Ligue des Champions contre le FC Bruges. Là encore cela a été compliqué collectivement avec une lourde défaite 4-1 mais l’ailier avait réalisé 27 minutes encourageantes ponctuées par un but pour sauver l’honneur en fin de partie. «S’il y a quelque chose de positif, c’est lui. Ansu a fait ses débuts ce soir, il a montré ses qualités. Il a eu la chance de marquer son premier but pour Monaco», soulignait d’ailleurs le directeur sportif Thiago Scuro après la partie.

Ce dimanche, Ansu Fati a de nouveau su se distinguer dans un rôle de joker. Entré à la pause contre le FC Metz alors que le score était de 1-1, il n’a eu besoin que de 38 secondes pour marquer et redonner l’avantage aux siens. Mieux, il marquera de nouveau par la suite afin de s’offrir un doublé lors d’une victoire 5-2. De quoi permettre à Monaco de rejoindre le Paris Saint-Germain (1er), l’Olympique Lyonnais (3e) et le Racing Club de Strasbourg (4e) en haut du classement avec 12 points. Buteur toutes les 24 minutes de jeu et inscrivant son premier doublé depuis le 28 mai 2023, le natif de Bissau a su soigner ses débuts et l’avenir s’annonce sous de bons auspices pour lui du côté de la Principauté.

L’Espagne salue le retour en forme d’Ansu Fati

Et justement sa prestation n’a pas eu qu’un écho en France puisqu’il s’est diffusé de l’autre côté des Pyrénées. «Ansu Fati marque à nouveau un doublé pour Monaco», titre sobrement Mundo Deportivo Le média catalan se félicite par ailleurs de la fin d’une période de disette de quasiment deux ans. Avant ses trois buts monégasques, Ansu Fati n’avait pas marqué depuis novembre 2023 avec Brighton contre l’Ajax Amsterdam. De son côté, Sport, emploie des termes bibliques : «Ansu Fati est de retour, c’est une véritable résurrection. Le jeune joueur du Barça a surmonté ses problèmes de forme et brille à l’AS Monaco. Ansu Fati est en feu !»

Même la presse madrilène est sous le charme. «Ansu Fati est de retour : il a marqué un but après 37 secondes de jeu lors de ses débuts en Ligue 1… et un doublé», titre Marca De son côté, AS s’enflamme totalement :« il est de retour ! Le but époustouflant d’Ansu Fati nous ramène à la star que nous pensions qu’il était.» Que ce soit les Catalans qui rêvent d’un retour en forme du joueur au FC Barcelone et le reste de l’Espagne qui pense à la sélection en vue de la Coupe du monde 2026, toute l’Espagne salue ce retour en forme d’Ansu Fati. Le principal intéressé a lui laissé éclater sa joie après ce doublé : «je suis très heureux, c’est mon premier but ici. C’était un match difficile, mais nous devons gagner à domicile. L’important, c’est la victoire, et je suis très heureux.»