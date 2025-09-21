AS Monaco : les débuts totalement magiques d’Ansu Fati !

Ses débuts étaient très attendus. Prêté par le FC Barcelone du côté de l’AS Monaco cet été, Ansu Fati (22 ans) avait la volonté de se relancer du côté de la Principauté. Dans un contexte plus serein qu’en Catalogne et avec une concurrence moins élevée, l’ailier espagnol avait d’ailleurs le temps pour recouvrir ses capacités physiques. S’entraînant individuellement en début de saison, il est revenu ce jeudi dans l’effectif asémiste pour le retour de la Ligue des Champions. Remplaçant contre le FC Bruges, il est entré à la 64e minute à la place de Folarin Balogun. Remuant dans son couloir, il a eu le temps de placer une tête qui était captée par Nordin Jackers puis de marquer suite à une remise en retrait de Takumi Minamino. Malgré la défaite 4-1 humiliante contre les Belges, Ansu Fati avait fait bonne impression.

Le directeur sportif du club monégasque Thiago Scuro n’avait d’ailleurs pas hésité à lui rendre hommage en zone mixte : « s’il y a quelque chose de positif, c’est lui. Ansu a fait ses débuts ce soir, il a montré ses qualités. Il a eu la chance de marquer son premier but pour Monaco. Nous attendons Paul. C’est pour le futur. On est vraiment heureux qu’il ait joué son premier match. On espère qu’il pourra se mettre en condition. Il est plein de qualités. Je suis heureux pour lui qu’il soit avec l’équipe, qu’il ait marqué. Vous pouvez voir ses qualités, je suis content qu’il soit disponible. » De nouveau remplaçant ce dimanche contre le FC Metz, il a cette fois joué 45 minutes. Entré à la pause pour remplacer le jeune attaquant allemand Paris Brunner, il a brillé contre la formation mosellane.

Ansu Fati a démarré fort

Alors que le score était de 1-1, il a marqué après seulement 38 secondes de jeu en seconde période. En coupant victorieusement un centre de Lamine Camara, il est devenu le buteur le plus précoce pour son premier match de Ligue 1 depuis Yacine Bammou avec Nantes contre le RC Lens le 9 août 2014. Une première idéale pour l’Espagnol qui a même vu double. Coupant un centre de Krépin Diatta, il a enfoncé le clou d’un coup de casque. Un doublé précieux lors d’une victoire 5-2 qui permet à l’AS Monaco de se classer deuxième avec autant de points que le Paris Saint-Germain (1er), l’Olympique Lyonnais (3e) et le Racing Club de Strasbourg (4e).

Ansu Fati réalise par ailleurs son premier doublé depuis le 28 mai 2023 et un match avec le FC Barcelone remporté 3-0 contre Majorque lors de ce qui était la dernière saison pleine du natif de Bissau. Une prestation encourageante pour un joueur qui confirme ses bonnes dispositions physiques. Buteur toutes les 24 minutes de jeu pour le moment, l’attaquant de 22 ans réalise des débuts tout simplement magiques avec l’AS Monaco. L’ailier qui a été peu épargné par les pépins physiques depuis cinq ans devra désormais confirmer, mais son retour fait du bien à l’ASM. Prochain test samedi prochain contre Lorient pour Ansu Fati et les Monégasques.