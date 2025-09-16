AS Monaco : les premiers pas très attendus du pari Ansu Fati

Lors du dernier mercato estival, l’AS Monaco a déroulé le tapis rouge à plusieurs stars. Eric Dier, en fin de contrat au Bayern Munich, a été le premier à le fouler. Il a été ensuite suivi par Paul Pogba ou encore Ansu Fati. Deux énormes coups pour les pensionnaires du stade Louis II. Pour La Pioche, tout a été dit ou presque. Le Français était libre depuis son départ de la Juventus après sa suspension pour infractions aux règles de l’antidopage. Ansu Fati, lui, a été prêté le 1er juillet dernier. « L’AS Monaco est heureuse d’annoncer l’arrivée d’Ansu Fati. L’attaquant international espagnol de 22 ans est prêté par le FC Barcelone pour la saison 2025-2026, avec option d’achat », pouvait-on lire sur le communiqué du club princier. De son côté, le Barça avait précisé que le joueur avait prolongé son contrat avant de filer.

Recruter Fati, ancien grand espoir de la Masia, du FC Barcelone (123 rencontres avec les pros) et de la sélection espagnole (10 sélections, 2 buts), a été une belle prise de la part des dirigeants monégasques. Cela a aussi été un pari. Après avoir fait ses débuts très jeune aux côtés de Lionel Messi, qui l’avait pris sous son aile ainsi que son frère Rodrigo qui était son ancien agent ; le natif de Bissau, qui a battu plusieurs records de précocité a ensuite connu des difficultés entre les blessures, des mauvais choix et une certaine irrégularité au Barça et à Brighton où il a été prêté (en 2023-24, 27 matches, 4 buts). Cet été, Ansu Fati, qui est représenté par le super agent Jorge Mendes, a donc décidé de prendre un nouveau départ comme il l’avait expliqué lors de sa présentation à l’ASM.

Des premiers pas imminents

« Je suis très heureux d’être ici, je voudrais remercier le club de m’avoir fait confiance. Dès les premiers contacts avec l’AS Monaco, j’ai tout de suite su que je voulais venir ici. Je suis impatient de montrer ce que je peux donner, mais je ne suis pas revanchard, je veux juste jouer au football. On m’a offert cette opportunité que j’ai saisie et j’aimerais donner le maximum que je peux à ce club, j’espère pouvoir vivre de belles choses à l’AS Monaco. (…) Bien entendu, j’aimerais y retourner (en équipe nationale d’Espagne, ndlr) mais tout va dépendre de mes performances ici. » Pour le moment, Ansu Fati n’a pas encore pu montrer ce qu’il a dans le ventre. L’Espagnol, qui est inscrit dans la liste de Monaco pour la Ligue des Champions; n’a pas encore pu jouer ses nouvelles couleurs.

Mais cela devrait être pour bientôt, comme l’a avoué Adi Hütter mercredi dernier en conférence de presse. « Ansu est vraiment très proche de l’équipe. Nous avons hâte de le voir sur le terrain le plus vite possible. Je pense que c’est trop tôt pour ce match contre Auxerre (samedi dernier, ndlr), mais je pense que la semaine prochaine contre Bruges, il sera dans le groupe, et peut-être que contre Metz, nous le verrons sur le terrain. » Sa grande première sous le maillot de l’ASM se rapproche donc. Mais son entraîneur veut être prudent et ne surtout pas brûler les étapes avec un joueur qui pourra beaucoup apporter à son équipe, entre ses qualités et son expérience malgré son jeune âge (22 ans).

Fati n’est pas attendu comme le Messie mais…

« Cela dépend toujours du joueur, mais mon expérience d’ancien joueur m’a appris qu’après une longue période sans jouer, ce n’est pas toujours facile de revenir, mais cela dépend du profil. J’espère qu’il reviendra vite, car c’est un joueur de grande qualité. Il s’entraîne très bien, sa rééducation a été excellente, et à l’entraînement, on voit qu’il peut avoir un impact positif pour nous. Mais le faire jouer dans le onze de départ, je pense que c’est trop tôt. Peut-être que contre Metz, nous le verrons, mais certainement pas dans le onze de départ. » Cela viendra avec le temps. Mais ce sera surtout la décision du coach, comme l’avait spécifié le directeur sportif Thiago Scuro lors de la présentation du joueur, le 3 juillet dernier, dans la Principauté.

« Nous avons vu qu’il possède une qualité de dribble indéniable, mais ce n’est pas pour cela qu’il est ici, puisque d’autres joueurs au sein de l’effectif possèdent cette capacité dans le 1 contre 1. Grâce à sa venue, nous voulons apporter encore plus de qualités et d’options à l’effectif pour aider le coach à atteindre les objectifs (…) La conversation que nous avons eue avec lui était pour un projet à long terme. Il a parlé avec Carlos Aviña et moi. Des attentes existent, mais nous devons créer des conditions pour qu’il s’exprime sur le terrain (…) Nous ne voyons pas sa venue comme un pari différent d’un autre joueur. C’est une question d’adaptation, que ce soit à l’entraînement, et d’une conversation que l’on peut avoir avec le joueur ».

Le joueur se sent déjà très bien à Monaco

Il a ajouté : « il faut regarder ce qu’on peut lui donner et ce qu’il peut améliorer avec nous. Il est capable d’évoluer à plusieurs positions. C’est encore un jeune joueur qui possède énormément de qualités techniques et individuelles. Ce sera néanmoins au coach de décider où le faire jouer, mais ça dépendra de la préparation lors des prochaines semaines. » Le polyvalent Fati n’est pas attendu comme le Messie à Monaco. Mais on compte sur lui, c’est une certitude. Présent depuis 3 mois dans la cité princière, où il a suivi un programme individualisé avant de reprendre l’entraînement collectif complet en août, le joueur né en 2002 se sent très bien là-bas, nous a-t-on fait savoir. Il a trouvé un logement, où il vit d’ailleurs avec sa sœur.

Fati s’exprime également en français. En effet, il dit des choses simples de la vie de tous les jours qui aident à son intégration, que ce soit sur le terrain ou dans le groupe, où il fait déjà l’unanimité. L’Espagnol, qui a des fourmis dans les jambes en attendant de disputer ses premières minutes à Monaco, passe beaucoup de temps avec tous ses coéquipiers. Mais au départ, il s’est surtout rapproché de Paul Pogba, qui est arrivé en même temps que lui. Les deux hommes ont suivi en même temps un programme individualisé et ont pu nouer des liens solides selon nos informations. Mercredi, Ansu Fati pourrait donc être convoqué pour groupe pour le déplacement à Bruges en Ligue des Champions (ce jeudi à 18h45). On pourrait le voir quelques minutes à l’œuvre, même si Hütter a plutôt indiqué qu’il aurait des chances de jouer contre Metz le week-end prochain.

L’Espagne suit son cas de près

Ansu Fati (11 matches la saison dernière, ndlr), dont le dernier match remonte au 3 mai dernier avec le Barça contre Valladolid en Liga, n’a plus joué depuis plus de quatre mois. Autant dire que sa première à Monaco sera un petit évènement. Ce sera certainement le cas de l’autre côté des Pyrénées. Surtout en Catalogne, où on continue de suivre l’ancien prodige de la Masia. Mundo Deportivo relaye chaque nouvelle le concernant. Idem pour Sport, qui a écrit récemment à son sujet : « l’Hispano-Guinéen est prêt pour ses débuts, même si son entraîneur, Adri Hütter, préfère la prudence (…) Adi Hütter a été l’un des principaux promoteurs de l’arrivée d’Ansu Fati à Monaco. L’entraîneur est convaincu de pouvoir retrouver la version fatale d’Ansu, celle qui a émerveillé le monde du football et qui a été interrompue lors du match fatidique contre le Real Betis pendant la pandémie ».

AS attend aussi son come-back. « Le retour d’Ansu Fati sur les terrains n’est plus qu’une question de jours. L’attaquant a accéléré sa préparation physique durant la trêve internationale et le moral est plus que positif alors qu’il s’apprête à finaliser son retour (…) Compte tenu de son temps de jeu limité la saison dernière (298 minutes toutes compétitions confondues), le club n’a pas voulu se précipiter et a élaboré un plan précis pour lui permettre de retrouver son rythme de compétition. Le joueur a déployé d’énormes efforts pour devenir un acteur important de l’un des projets les plus prometteurs du football français. » Journaliste pour le média madrilène, Andrés Onrubia nous a précisé : « on attend peu de Fati. Lors de ses dernières années à Barcelone, il a déjà montré une très mauvaise condition physique. Espérons que Monaco le récupère, même si j’ai peu d’espoir. » Ansu Fati va tout donner pour réussir son pari à Monaco et mettre tout le monde d’accord, en France comme en Espagne.