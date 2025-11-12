Barrages CdM 2026 : le Cameroun au bord de l’implosion avant d’affronter la RDC !

Être à la tête du Cameroun n’est pas de tout repos. Dans un pays où les passions se mêlent aux tensions, les dirigeants sont loin de faire l’unanimité. À l’image du président Paul Biya, fraîchement réélu pour un huitième mandat en dépit des contestations. Mais aussi de Samuel Eto’o, à la tête de la Fédération camerounaise (FECAFOOT) depuis 2021, et de Marc Brys, arrivé sur le banc des Lions Indomptables en avril 2024. Depuis sa nomination par le ministère des Sports, Brys est au cœur d’un bras de fer institutionnel inédit. Eto’o n’a jamais digéré cette venue imposée, lui qui souhaitait garder la main sur le choix du sélectionneur. Depuis, une relation glaciale s’est développée entre les deux hommes et tous les coups sont permis.

L’un des exemples les plus marquants remonte à mars dernier. Décidé à rendre la vie impossible à Brys, l’ancien joueur du FC Barcelone souhaitait l’empêcher de bénéficier de son adjoint, Joachim Mununga, lors des matchs. Une situation nécessitant l’intervention des joueurs, avant d’affronter la Libye (victoire, 2-1, le 25 mars). Par la voix de leur capitaine Vincent Aboubakar, l’effectif avait appelé au calme. « Ces tensions ont des répercussions sur nos performances et notre capacité à mener à bien nos objectifs. Nous avons besoin de stabilité, de paix autour de nous », avait déclaré l’attaquant camerounais devant la presse. « Permettez au coach qui travaille avec nous au quotidien d’exercer dans la sérénité, notamment en lui permettant d’avoir à ses côtés son assistant qui, techniquement et stratégiquement, est un maillon indispensable. » Une sortie qui avait mis en lumière la fracture grandissante entre le vestiaire et la Fédération.

Brys soupçonné de négocier avec un club saoudien

Mais les tensions ne se sont pas arrêtées là. En juillet dernier, l’épisode de la vraie-fausse démission de Brys avait davantage fragilisé la sélection. En octobre, le public a aussi exprimé son ras-le-bol, épuisé par le contenu des rencontres et les polémiques, lors du nul face à l’Angola (0-0). Les Lions Indomptables ont terminé derrière le Cap-Vert. Une désillusion pour une nation qui compte huit participations au Mondial (record en Afrique). Pointé du doigt pour sa gestion autoritaire, Samuel Eto’o avait été pris à partie par un supporter qui réclamait son départ. « Il faut qu’il parte de là. Imbécile ! C’est à cause de lui qu’on n’est pas qualifiés », avait lâché ce dernier, provoquant la fureur de l’ancien avant-centre.

Un épisode de plus dans le vacarme autour des Lions, qui a perduré pour cette trêve de novembre. Longtemps attendu, la liste des joueurs retenus a discrètement été dévoilée dimanche sur Facebook… quatre jours avant la rencontre face à la RDC. Marc Brys était pourtant attendu à Yaoundé pour annoncer ses choix devant la presse, le 7 novembre. Finalement, le sélectionneur camerounais avait décliné cette option et avait proposé une conférence à distance. Une décision jugée irrespectueuse par la FECAFOOT. Et comme si cela ne suffisait pas, un nouveau front s’est ouvert : selon l’ex-international camerounais Serge Branco, Brys négocie avec un club saoudien. Une rumeur sur laquelle le principal intéressé, dont le contrat se terminera en décembre prochain, ne s’est pas encore exprimé.

Sur le plan sportif, le bilan sous Brys est de neuf victoires, six nuls et d’une seule défaite (face au Cap-Vert, 1-0). Mais cela reste insuffisant pour apaiser les tensions. Malgré un effectif rempli de talents (Baleba, Etta Eyong, Mbeumo…), le Cameroun peine à convaincre son public. Et pour ne rien arranger, plusieurs joueurs manqueront à l’appel jeudi : Zambo Anguissa (Napoli), Choupo-Moting (NY Red Bulls) et Namasso (Auxerre) sont forfaits, tandis qu’André Onana (Trabzonspor) est incertain suite à une douleur à la cheville. Entre les querelles de pouvoir, les multiples polémiques et des performances irrégulières, les Lions Indomptables abordent cette demi-finale face à la RDC dans un climat de tension extrême. Voyons s’ils seront en mesure de rugir à nouveau.