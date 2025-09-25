Lille - Brann : les compositions officielles
Ce jeudi, c’est la suite de la 1re journée de la Ligue Europa 2025/2026. Lille fait son entrée en lice contre les Norvégiens de Brann. À domicile, les Dogues s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Berke Özer qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Tiago Santos, Chancel Mbemba, Maxima Goffi et Calvin Verdonk. Ngal’ayel Mukau et Nabil Bentaleb composent l’entrejeu avec Hákon Haraldsson un cran plus haut. En pointe, Hamza Igamane est soutenu par Matias Fernandez-Pardo et Osame Sahraoui.
De leur côté, les Norvégiens s’articulent dans un 4-3-3 avec Mathias Dyngeland dans les cages derrière Thore Pedersen, Fredrik Knudsen, Eivind Helland et Vetle Dragsnes. Le milieu de terrain est assuré par Emil Kornvig, Jacob Sörensen et Felix Myhre. Devant, Noah Holm est accompagné par Sævar Atli Magnússon et Niklas Castro.
Les compositions
Lille OSC : Özer - Santos, Mbemba, Goffi, Verdonk - Mukau, Bentaleb - Fernandez-Pardo, Haraldsson, Sahraoui - Igamane
Brann : Dyngeland - Pedersen, Knudsen, Helland, Dragsnes - Kornvig, Sörensen, Myhre - Magnússon, Holm, Castro
