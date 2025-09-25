Real Madrid, OM : Dani Ceballos fait mentir tout le monde

L’Olympique de Marseille était à deux doigts de signer un joli coup en toute fin de mercato. A quelques jours de la fin du marché estival, les Phocéens ont effectivement lancé une offensive pour Dani Ceballos, le milieu de terrain espagnol du Real Madrid. L’accord avec les Merengues était total, et c’est finalement l’Andalou qui s’est rétracté au tout dernier moment, alors que les supporters phocéens lui préparaient déjà un bel accueil à Marignane.

Une décision qui a logiquement fait enrager bon nombre de Marseillais, alors qu’outre-Pyrénées, beaucoup avaient également du mal à comprendre la décision du joueur de 29 ans. Effectivement, les portes du onze titulaire semblaient fermées à Madrid, et les premiers échos de la presse locale expliquaient que Xabi Alonso ne comptait pas vraiment sur ses services. Pourtant, après quelques semaines de compétition, tout indique que Dani Ceballos va avoir un rôle assez important dans l’équipe cette saison. Peut-être pas en tant que titulaire, mais bien en tant que 12e ou 13e joueur.

Xabi Alonso est conquis

Face à Levante (4-1), il a été titularisé pour la deuxième fois de la saison par Xabi Alonso, après une prestation concluante contre la Real Sociedad en retour de trêve internationale. Et le joueur formé au Betis a répondu présent. Le quotidien AS souligne par exemple que c’est le joueur qui a terminé le match avec le plus de passes (82), et indique que Xabi Alonso est désormais convaincu qu’il va être un joueur important. L’entraîneur du Real Madrid a aussi apprécié la façon dont Ceballos se sacrifie sur le plan défensif, contribuant au pressing et récupérant bon nombre de ballons.

Utilisé à 5 reprises au total cette saison, le milieu de terrain va cependant faire face à la concurrence de façon plus conséquente dans les prochaines semaines, puisque Jude Bellingham et Eduardo Camavinga sont de retour après leurs pépins physiques. Des joueurs qui sont devant lui dans la hiérarchie actuellement ; mais Xabi Alonso l’a déjà dit et il l’a prouvé : les meilleurs joueront, et il n’y a pas de place de titulaire réservée. Autant dire que si Dani Ceballos continue sur cette lancée, il aura de nouvelles opportunités…