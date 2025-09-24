Menu Rechercher
Kylian Mbappé fait mieux que CR7 au Real Madrid

Kylian Mbappé célèbre son but face à Osasuna @Maxppp

Ce mardi, Kylian Mbappé s’est offert un doublé lors de la victoire du Real Madrid contre Levante (4-1). Un match solide du Français qui compte 7 buts en 6 matches de Liga et même 9 buts en 7 rencontres toutes compétitions confondues. Un rythme élevé pour l’international français qui a bien mieux démarré que la saison dernière.

Comme le rapporte Marca, sa moyenne de 1,28 but par match surpasse la moyenne de Cristiano Ronaldo lors de sa meilleure saison. Ainsi, lors de la saison 2014/2015, l’attaquant portugais avait marqué 61 buts en 54 matches pour une moyenne d’1,12 but par rencontre. Alors, le plus dur s’annonce pour Kylian Mbappé qui devra essayer de maintenir ce tempo. L’an dernier, il a marqué 44 fois en 59 matches pour une moyenne de 0,74 but par match, ce qui est bien moins élevé.

Voir tous les commentaires (21)
