Real Madrid : le message de Franco Mastantuono à Lamine Yamal

Franco Mastantuono lors de sa présentation au Real Madrid @Maxppp

Franco Mastantuono (18 ans), auteur de son premier but avec le Real Madrid hier soir contre Levante, a clairement affiché sa volonté de ne pas se comparer à d’autres jeunes talents comme Lamine Yamal. « Je le félicite pour sa deuxième place au Ballon d’Or. Je pense que c’est un grand joueur. Évidemment, ce n’est pas à moi de le dire. J’essaie de ne me comparer à personne, mais plutôt de jouer pour mon équipe, car je crois que c’est ce qui mène finalement au succès individuel », a expliqué l’Argentin. Une manière de souligner qu’il préfère se concentrer sur sa progression personnelle et son intégration au sein de l’équipe madrilène.

Mastantuono mise avant tout sur sa personnalité et son style de jeu pour s’imposer : « je suis toujours moi-même, j’essaie d’imposer mon jeu et ma personnalité. Je pense que c’est pour cela qu’ils m’ont choisi à Madrid. » L’ancien joueur de River Plate insiste sur l’importance de l’alchimie collective et de la confiance dans ses coéquipiers pour réussir, montrant ainsi que sa réussite individuelle passe par l’implication dans le projet collectif du Real Madrid.

