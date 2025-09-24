Liga
Kylian Mbappé encore nommé pour le trophée de joueur du mois en Liga
1 min.
@Maxppp
La Liga a dévoilé ce mercredi le nom des cinq joueurs retenus pour le trophée de joueur du mois de septembre en championnat. Pour la deuxième fois consécutive, Kylian Mbappé fait partie des joueurs nommés (Nicolas Pépé l’avait emporté le mois dernier).
La suite après cette publicité
LALIGA @LaLiga – 17:00
👀 Estos son los nominados al 𝐉𝐔𝐆𝐀𝐃𝐎𝐑 𝐃𝐄𝐋 𝐌𝐄𝐒 de septiembre en #LALIGAEASPORTS!Voir sur X
🌟 @Pedri
🌟 @KMbappe
🌟 Rubén Vargas
🌟 @pablofornals
🌟 @Karlblaise014
#LALIGAPOTM | #PREMIOSLALIGA | @easportsfces
🌟 @Pedri
🌟 @KMbappe
🌟 Rubén Vargas
🌟 @pablofornals
🌟 @Karlblaise014
#LALIGAPOTM | #PREMIOSLALIGA | @easportsfces
Auteur de 4 buts et 1 passe décisive en Liga sur la période, l’international tricolore devra faire face à la concurrence de Pedri, brillant avec le Barça, de Pablo Fornals, de l’ailier suisse de Séville Ruben Vargas, et de la sensation du début de saison en Espagne, Etta Eyong, décisif à tous les matchs avec Levante.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer