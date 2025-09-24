Kylian Mbappé encore nommé pour le trophée de joueur du mois en Liga

La Liga a dévoilé ce mercredi le nom des cinq joueurs retenus pour le trophée de joueur du mois de septembre en championnat. Pour la deuxième fois consécutive, Kylian Mbappé fait partie des joueurs nommés (Nicolas Pépé l’avait emporté le mois dernier).

Auteur de 4 buts et 1 passe décisive en Liga sur la période, l’international tricolore devra faire face à la concurrence de Pedri, brillant avec le Barça, de Pablo Fornals, de l’ailier suisse de Séville Ruben Vargas, et de la sensation du début de saison en Espagne, Etta Eyong, décisif à tous les matchs avec Levante.