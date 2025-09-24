Pourquoi Franco Mastantuono est immédiatement devenu un joueur majeur du Real Madrid

S’imposer au Real Madrid à tout juste 18 ans, fraîchement débarqué du continent sud-américain, c’est à la portée de très peu de joueurs. La preuve avec Rodrygo, Vinicius Jr ou Fede Valverde, qui ont d’abord dû jouer avec le Real Madrid Castilla ou en prêt ailleurs avant de pouvoir se faire une place en équipe première. Franco Mastantuono lui donne l’impression de jouer sous la tunique merengue depuis des années déjà. Face à Levante mardi soir, l’international argentin a encore rendu une belle copie, marquée par son premier but en championnat avec sa nouvelle équipe. Arrivé en terres madrilènes il y a un peu plus d’un mois seulement, il a conquis tout le monde, et ceux qui étaient un peu perplexes et septiques quand Xabi Alonso martelait avant son arrivée que Mastantuono allait être important à ses yeux sont bien obligés de constater que le coach basque était dans le vrai.

Très fan du joueur, l’ancien milieu de terrain merengue savait exactement quel rôle lui donner sur le terrain et était convaincu qu’il allait être un élément essentiel de son équipe dès maintenant, sans avoir besoin de période d’adaptation. Si les grands clubs ont l’habitude d’être prudents lorsqu’ils lancent des jeunes joueurs dans le grand bain, Alonso n’a pris aucune pincette avec Mastantuono et l’a déjà titularisé dans 5 des 7 duels disputés cette saison, dont ce match de Ligue des Champions face à l’OM. Sachant qu’au retour de la trêve internationale, il avait volontairement été mis au repos contre la Real Sociedad. Quoi qu’il en soit, s’il n’y a pas eu besoin de plan pour lancer progressivement Franco Mastantuono, c’est principalement à cause du caractère et de la force mentale du joueur. Déjà habitué à la pression et aux grands rendez-vous sudaméricains depuis son adolescence avec River Plate, les jambes du milieu offensif de 18 ans ne tremblent pas lorsqu’il foule les pelouses espagnoles.

Du jamais vu pratiquement à Madrid

Ce qui impressionne le plus probablement, c’est sa capacité à prendre des initiatives et à ne pas se cacher. Souvent, dans ce contexte, les jeunes joueurs ont tendance à jouer la sécurité ou à ne pas prendre trop de risques, histoire de ne pas faire d’erreurs ou ne pas perdre la balle. Mastantuono lui n’en a que faire et sait que si le Real Madrid a investi 60 millions d’euros sur lui, ce n’est pas pour qu’il joue en retrait tout le temps, mais bien pour qu’il fasse des différences balle au pied. Le gaucher, principalement utilisé à droite, fait ainsi étalage de sa capacité à éliminer des adversaires, à combiner, à jouer dans les petits espaces, et surtout, à prendre la bonne décision au bon moment. C’est ainsi un joueur particulièrement intelligent, très participatif et qui crée énormément de situations intéressantes devant. Plus qu’un simple ailier percutant, c’est un véritable playmaker exilé sur le flanc, et c’est ça qui plaît le plus à Alonso. Nul doute qu’en cas de changement de système ou si le contexte le demandait, Mastantuono serait tout aussi bon à gauche ou dans l’axe, que ce soit en tant que relayeur ou un peu plus avancé. C’est aussi un joueur très compétitif et agressif lorsqu’il faut récupérer le ballon, ce qui a souvent manqué à Madrid ces dernières années devant, et on sait que l’opinion publique madrilène adore les joueurs qui ont cette garra et cette rage de vaincre.

Une personnalité très forte qui lui a permis de devenir un joueur quasi-indispensable sur ce flanc droit et de passer devant Rodrygo et Brahim Diaz à droite, et il y a fort à parier que si un jour Xabi Alonso devait trancher entre Vinicius Jr et Mastantuono, son choix se porterait sur l’Argentin… En interne, son sérieux et son professionnalisme ont aussi choqué - en bien - le vestiaire merengue, ravi d’accueillir du sang neuf et un jeune joueur avec un tel niveau. Il faut aussi souligner qu’il est arrivé dans des conditions idéales, avec le démarrage d’un nouveau cycle, le niveau de certains joueurs anciennement majeurs en berne, et, comme expliqué, la confiance énorme de son entraîneur. Et forcément, ce duel à distance entre Lamine Yamal et Franco Mastantuono commence déjà à prendre forme de l’autre côté des Pyrénées…