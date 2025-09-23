Ballon d’Or 2025 : Joan Laporta répond au père de Lamine Yamal

Le sacre d’Ousmane Dembélé a fait réagir le clan Lamine Yamal. Et plus particulièrement le père de la star du Barça, Mounir Nasraoui. «Je pense que c’est le plus grand préjudice, je ne dirai pas vol, mais préjudice moral causé à un être humain, car je crois que Lamine Yamal est de loin le meilleur joueur du monde, et de loin qui fait beaucoup de différences. Non pas parce que c’est mon fils, mais parce que c’est le meilleur joueur du monde. Je pense qu’il n’y a pas de rival, Lamine Yamal est Lamine Yamal. Il faut dire qu’il s’est passé quelque chose de très étrange ici. Salutations à toute l’Espagne, et l’année prochaine, ce sera le ballon espagnol».

Interrogé sur la déclaration du père de son numéro 10, le président blaugrana Joan Laporta a tenté de calmer le jeu. «Le père de Lamine est très passionné et nous devons garder à l’esprit que son fils a 18 ans et que tout cela leur est arrivé très tôt et les dépasse un peu. Lamine triste ? Non, non, Lamine n’est ni mécontent ni déprimé. Il aurait aimé gagner, comme Raphinha ou Pedri, qui est le meilleur au monde à son poste. Le problème, c’est que Lamine crée cette attente… mais il supporte bien tout cela grâce à la maturité qu’il a à 18 ans», a-t-il déclaré au micro de la RAC1.