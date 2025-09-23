Ballon d’Or : le message de soutien de la copine de Lamine Yamal

Hier soir, Mounir Nasraoui, le père de Lamine Yamal, n’a pas mâché ses mots après le gala du Ballon d’Or où son fils a terminé deuxième derrière le lauréat 2025 Ousmane Dembélé. «C’est le plus grand… Je ne parlerai pas de vol, mais plutôt de préjudice moral causé à un être humain. Lamine Yamal est de loin le meilleur joueur du monde. Ce n’est pas seulement parce que c’est mon fils, mais parce que c’est le meilleur joueur du monde.»

La copine du joueur, la chanteuse Nicki Nicole, elle, n’était pas présente à la cérémonie. Mais la jeune femme, qui est en couple avec le footballeur de 18 ans depuis quelques mois, lui a apporté son soutien sur ses réseaux sociaux personnels. Ainsi, elle a partagé une photo d’eux avec le message suivant après les résultats : «mon étoile (avec l’émoji). Je t’aime.» Lamine Yamal n’a pas gagné le Ballon d’Or, mais il a gagné le cœur de la chanteuse argentine.