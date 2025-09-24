Le FC Nantes veut s’offrir un joueur de l’OM en joker

L’Olympique de Marseille est sur tous les fronts. En début de semaine, le club présidé par Pablo Longoria a tenu bon face aux demandes du Paris Saint-Germain, qui souhaitait jouer à une autre date le Classique reporté en raison des conditions météorologiques. Les pensionnaires de l’Orange Vélodrome ont refusé, eux qui étaient dans leur bon droit et qui ont souhaité faire appliquer le règlement. Un choix qui leur a donné raison. En effet, la formation phocéenne s’est imposée sur le score de 1 à 0 face aux champions de France et d’Europe.

Un succès salué par Medhi Benatia. «Ça vaut trois points, après je pense que c’est un peu particulier pour les supporters, ça a une saveur différente. Pour les joueurs, ça fait plaisir surtout pour les anciens, ceux qui ont de l’expérience ici et n’ont pas toujours eu la chance de pouvoir prendre les trois points dans les matches comme ça. C’est bien, aussi, pour la création du groupe que l’on est en train de mettre en place.» Malgré l’affaire Adrien Rabiot, l’OM a mené le mercato qu’il souhaitait, en accueillant notamment Pierre-Emerick Aubameyang, Benjamin Pavard, Nayef Aguerd & co.

Ulisses Garcia est dans le viseur de Nantes

En ce qui concerne les départs, les dirigeants ont pas mal dégraissé. Mais ils auraient aimé se séparer d’indésirables, tel que Neal Maupay. Toutefois, le mercato n’est pas encore terminé pour l’OM. Ce mercredi, Ouest-France révèle que le FC Nantes souhaite recruter un joueur olympien. Il s’agit d’Ulisses Garcia. Arrivé en provenance des Young Boys de Berne en janvier 2024, le Suisse a participé à 14 matches lors de sa 1/2 saison. Il a enchaîné l’an dernier avec 22 apparitions toutes compétitions confondues (2 buts, 2 assists). Cette saison, il en est à 3 apparitions.

Mais il n’est pas un titulaire en force aux yeux de Roberto De Zerbi, qui l’a d’ailleurs écarté de la liste de l’OM pour la Ligue des Champions. L’intérêt des Canaris pourrait donc le faire réfléchir. En effet, ils sont en quête d’un renfort au poste de latéral gauche, eux qui ne peuvent compter que sur Nicolas Cozza. Il y a bien Fabien Centonze, mais il n’a pas encore joué cette saison précise OF. Le profil du Marseillais de 29 ans, sous contrat jusqu’en 2028, plaît donc. Nantes, qui peut recruter un joker en L1, s’est renseigné sur sa situation. Le dossier est jugé «délicat» d’un point de vue financier. De plus, il faudra convaincre le joueur, qui veut s’imposer à Marseille, de signer. Une mission tout sauf simple.