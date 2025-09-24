Menu Rechercher
Daler Kuzyaev retourne en Russie

Daler Kuzyaev sous les couleurs du HAC. @Maxppp

Libre de tout contrat depuis cet été et la fin de son bail avec Le Havre, Daler Kuzyaev (32 ans) se cherchait un nouveau défi. Celui qui a disputé 46 matches en Normandie pour 4 buts et 2 passes décisives a finalement convenu pour un retour au pays.

«Рубин» Казань
Кузяев – игрок «Рубина» ⚽️⚡️

Состав нашей команды пополнил 32-летний полузащитник Далер Кузяев ✅

Футболист подписал контракт с «Рубином» до лета 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ года и будет выступать под номером 1️⃣4️⃣

Сәлам, Далер!
Le milieu de terrain russe sacré 5 fois champion de Russie avec le Zenit a pris le chemin du Tatarstan puisqu’il vient de s’engager avec le Rubin Kazan. Il a signé un contrat d’un an et portera le numéro 14.

