Premier League
Daler Kuzyaev retourne en Russie
1 min.
@Maxppp
Libre de tout contrat depuis cet été et la fin de son bail avec Le Havre, Daler Kuzyaev (32 ans) se cherchait un nouveau défi. Celui qui a disputé 46 matches en Normandie pour 4 buts et 2 passes décisives a finalement convenu pour un retour au pays.
La suite après cette publicité
«Рубин» Казань @fcrk – 15:35
Кузяев – игрок «Рубина» ⚽️⚡️Voir sur X
Состав нашей команды пополнил 32-летний полузащитник Далер Кузяев ✅
Футболист подписал контракт с «Рубином» до лета 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ года и будет выступать под номером 1️⃣4️⃣
Сәлам, Далер!
Состав нашей команды пополнил 32-летний полузащитник Далер Кузяев ✅
Футболист подписал контракт с «Рубином» до лета 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ года и будет выступать под номером 1️⃣4️⃣
Сәлам, Далер!
Le milieu de terrain russe sacré 5 fois champion de Russie avec le Zenit a pris le chemin du Tatarstan puisqu’il vient de s’engager avec le Rubin Kazan. Il a signé un contrat d’un an et portera le numéro 14.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer