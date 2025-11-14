Menu Rechercher
L’ancien Niçois Ross Barkley a pris une décision radicale

Ross Barkley régale avec Luton Town @Maxppp

Considéré comme un gros talent du football anglais, Ross Barkley a finalement eu une carrière moins exceptionnelle que prévu. Formé à Everton et passé par Leeds, Chelsea, Nice et Luton Town, le milieu de terrain, âgé aujourd’hui de 31 ans, est revenu à Aston Villa en 2024. Et si l’Anglais est arrivé à revenir dans un club compétitif en Premier League, c’est parce qu’il a pris une décision radicale vis-à-vis d’un problème récurrent chez les joueurs britanniques : l’alcool.

« Je n’ai pas bu depuis l’été. Je prévois de ne plus toucher à l’alcool pendant toute la durée de ma carrière. Cela a créé des situations que je ne souhaite plus vivre. Je suis papa maintenant, j’ai plus de responsabilités. Il me reste peut-être quatre, cinq, six ou sept ans à jouer au football, alors je veux en profiter au maximum. Pour la plupart des gens, l’alcool peut créer des problèmes, je m’en rends compte maintenant. Sans alcool, il n’y a pas de problèmes. On peut avoir les idées claires tous les jours et cela n’affecte pas notre état d’esprit. Il y a beaucoup d’avantages à ne pas boire. Je suis sorti plusieurs fois, et quand on boit trop, on fait des choses qu’on regrette. Je sortais et je buvais trop, puis cela revenait au club. Une fois, je suis sorti un dimanche à Liverpool et nous avions un match le mercredi. J’ai été filmé, puis cela a été publié dans le journal. Nous (Chelsea) avions un match à l’extérieur en France (contre Lille) et Frank Lampard était l’entraîneur. Il ne pouvait pas vraiment me dire grand-chose, si ce n’est d’en tirer les leçons et de choisir le bon moment pour le faire, car il savait ce que c’était quand on est jeune. Mais la sanction a été que j’ai voyagé avec l’équipe, mais je n’étais pas sur le banc. J’ai dû regarder le match dans le car. C’était difficile à accepter. Il faut faire son introspection. On fait des erreurs. C’est bien de parler aux gens, d’apprendre de ses erreurs et de comprendre que tout au long de la vie, il y aura des défis à relever », a-t-il confié à The Athletic.

