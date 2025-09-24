Majorque recrute Donald Trump !

C’est une drôle d’information publiée par différents médias espagnols comme Onda Cero. Majorque, club de Liga, a effectivement recruté… Donald Trump. Mais rassurez-vous, il ne s’agit pas de l’actuel président des Etats-Unis, mais d’un très jeune homonyme.

Effectivement, c’est un joueur d’origine nigériane né en Espagne de 8 ans, qui vient de signer avec le club insulaire et rejoindre son centre de formation. Avec un tel nom, nul doute que le gamin risque de se faire remarquer sur les pelouses espagnoles !