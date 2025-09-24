Menu Rechercher
Commenter 36

Majorque recrute Donald Trump !

Par Max Franco Sanchez
Ludovic Ajorque sous les couleurs de Mayence, en Bundesliga @Maxppp

C’est une drôle d’information publiée par différents médias espagnols comme Onda Cero. Majorque, club de Liga, a effectivement recruté… Donald Trump. Mais rassurez-vous, il ne s’agit pas de l’actuel président des Etats-Unis, mais d’un très jeune homonyme.

La suite après cette publicité

Effectivement, c’est un joueur d’origine nigériane né en Espagne de 8 ans, qui vient de signer avec le club insulaire et rejoindre son centre de formation. Avec un tel nom, nul doute que le gamin risque de se faire remarquer sur les pelouses espagnoles !

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (36)
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier