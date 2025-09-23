Ballon d’Or 2025 : le père de Lamine Yamal est complètement sous le choc

La cérémonie du Ballon d’Or 2025, organisée au Théâtre du Châtelet à Paris, a été l’un des événements les plus attendus de l’année dans le monde du football. Les projecteurs étaient braqués sur les plus grands talents mondiaux, des jeunes prodiges aux figures établies, dans une ambiance mêlant glamour, tension et émotion. Chaque prix décerné faisait vibrer les spectateurs, et l’annonce du vainqueur du Ballon d’Or masculin a provoqué un véritable tremblement médiatique. Ousmane Dembélé, récompensé pour sa saison exceptionnelle avec le PSG et l’équipe de France, est monté sur scène sous les acclamations, illustrant un parcours marqué par la résilience, le talent et une régularité retrouvée au plus haut niveau.

La suite après cette publicité

Le sacre de Dembélé marque un moment historique pour la Ligue 1 et pour le football français. Il devient seulement le quatrième joueur évoluant dans le championnat français à remporter le prestigieux trophée, rejoignant Jean-Pierre Papin, George Weah et Lionel Messi dans ce cercle très fermé. Avec ses performances décisives en Ligue des champions et son rôle clé dans le saison historique du PSG, il a su séduire le jury international et imposer sa domination face à une concurrence féroce, dont faisait partie Lamine Yamal.

La suite après cette publicité

Son père n’en revient pas

À Barcelone, l’annonce du résultat a provoqué de fortes émotions. Joan Laporta, président du FC Barcelone, a réagi publiquement, saluant le talent et la précocité de Lamine Yamal. Il a souligné la trajectoire exceptionnelle du jeune attaquant catalan et la manière dont le club entend l’accompagner pour qu’il continue à progresser malgré cette défaite face à Dembélé. Les propos de Laporta reflètent la stratégie du Barça : protéger son prodige tout en mettant en lumière l’avenir prometteur qui s’offre à lui. Dans ce contexte, les réactions des proches de Lamine Yamal ont été particulièrement médiatisées. Le père du joueur, sous le choc de l’annonce mais empreint de fierté, a exprimé ses émotions et son étonnement face à ce résultat. Ses déclarations viennent illustrer l’ampleur de l’impact de ce moment sur la famille et sur l’entourage du jeune prodige, rappelant que derrière chaque talent mondial se trouvent des liens familiaux forts et un soutien indéfectible.

«Je pense que c’est le plus grand préjudice, je ne dirai pas vol, mais préjudice moral causé à un être humain, car je crois que Lamine Yamal est de loin le meilleur joueur du monde, et de loin qui fait beaucoup de différences. Non pas parce que c’est mon fils, mais parce que c’est le meilleur joueur du monde. Je pense qu’il n’y a pas de rival, Lamine Yamal est Lamine Yamal. Il faut dire qu’il s’est passé quelque chose de très étrange ici. Salutations à toute l’Espagne, et l’année prochaine, ce sera le ballon espagnol», a déclaré Mounir Nasraoui, le père de Lamine Yamal, pour El Chiringuito TV. La deuxième place au Ballon d’Or 2025 n’est qu’un premier chapitre pour Lamine Yamal. Avec son talent déjà reconnu mondialement et le soutien de son club, le prodige catalan aura l’an prochain l’occasion de transformer cette déception en victoire et de décrocher enfin le trophée tant attendu. Rendez-vous en 2026 pour l’heure de sa revanche.