Ballon d’Or : le père de Lamine Yamal se fait tailler

Lamine Yamal célèbre son but avec l'Espagne. @Maxppp

Lundi soir, Lamine Yamal est reparti du Théâtre du Châtelet avec le Trophée Raymond Koppa sous le bras. Bien évidemment, l’international espagnol aurait également aimé recevoir le Ballon d’Or. Mais ce n’est que partie remise pour le joueur de 18 ans selon son père Mounir Nasraoui. Ce dernier s’est d’ailleurs exprimé dans les médias après le gala. « C’est le plus grand… Je ne parlerai pas de vol, mais plutôt de préjudice moral causé à un être humain. Lamine Yamal est de loin le meilleur joueur du monde. Ce n’est pas seulement parce que c’est mon fils, mais parce que c’est le meilleur joueur du monde. »

Une sortie médiatique qui n’a pas été du goût de tout le monde. En Espagne, certains n’ont pas apprécié ses propos. C’est le cas de Ricardo Reyes, journaliste pour Radio Marca. « Je pensais que la cérémonie était juste : ceux qui gagnaient savaient comment gagner, et ceux qui perdaient savaient comment perdre. Tout était parfait jusqu’à l’arrivée du père de Lamine. Il lui rend un mauvais service en disant ce qu’il dit du joueur 18 ans. »

