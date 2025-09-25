Ballon d’Or : Ousmane Dembélé impressionné par… Ronaldinho

Ousmane Dembélé (28 ans) a vécu un moment inoubliable en recevant le Ballon d’Or 2025 des mains de Ronaldinho, invité d’honneur de la cérémonie au Théâtre du Châtelet à Paris ce lundi. L’attaquant du PSG, déjà impressionné par la légende brésilienne, a confié à TNT Sports Brasil : « quand on m’a dit que ce serait Ronaldinho qui me remettrait le prix… bien sûr, je le connaissais déjà, mais c’est une légende. Fantastique. » Pour Ousmane Dembélé, ce moment va bien au-delà du trophée, il représente la chance de recevoir son premier Ballon d’Or des mains d’une véritable légende du Barça et du PSG, ses clubs de cœur.

Malgré cette mise en lumière autour de Ronaldinho, Dembélé a tenu à rappeler que son succès est aussi le fruit du travail collectif au PSG. Auteur de 35 buts et 14 passes décisives en 53 matchs lors d’une saison historique, il a souligné l’importance de Luis Enrique et de tout le staff du club : « le projet a été construit autour de lui, et c’est un plaisir d’avoir un entraîneur comme Luis Enrique, un directeur comme Luis Campos et un président qui a été incroyable avec moi depuis le premier jour. » Néanmoins, c’est la rencontre avec Ronaldinho qui restera gravée dans sa mémoire comme un moment unique de sa carrière.