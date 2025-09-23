Ballon d’Or 2025 : les folles coulisses du sacre d’Ousmane Dembélé

La cérémonie du 69e Ballon d’Or, qui s’est tenue au Théâtre du Châtelet à Paris, a été une soirée riche en émotions et en symboles pour Ousmane Dembélé. À 28 ans, l’attaquant du PSG et de l’équipe de France est entré dans le panthéon du football français, rejoignant les légendes que sont Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinédine Zidane et Karim Benzema. Favori des bookmakers, Dembélé a remporté le trophée au terme d’une saison spectaculaire ponctuée par des statistiques impressionnantes : 35 buts et 16 passes décisives toutes compétitions confondues. Mais au-delà des chiffres, son sacre traduit aussi l’importance de son rôle fédérateur au sein du vestiaire parisien et la cohésion d’un PSG victorieux sur tous les fronts.

Lorsque Ronaldinho a annoncé son nom, Dembélé a accueilli la nouvelle avec son style habituel, simple et authentique. Un sourire discret, suivi de félicitations chaleureuses de ses anciens et actuels coéquipiers – Donnarumma, Désiré Doué, Joao Neves, et même une poignée de main avec Lamine Yamal, son principal concurrent. La scène du Châtelet s’est transformée en un théâtre d’émotions, où chaque accolade et chaque mot prononcé par Dembélé respirait la sincérité. Son humour discret et ses bafouillages, excusés par un « Pardon, j’ai un peu de stress », ont même provoqué les rires du public, ajoutant une touche humaine à ce moment historique. Le récit de la soirée, conté par nos confrères de L’Equipe, s’inscrit assurément dans l’histoire du foot français.

Une soirée historique

Monté sur scène pour récupérer son trophée, Dembélé a longuement rendu hommage à ses partenaires et à son club. Il a souligné l’importance du collectif dans sa réussite et n’a pas manqué de remercier le PSG, son président Nasser al-Khelaïfi, l’entraîneur Luis Enrique et tout le staff. Entre émotions et rires, le Français a insisté sur la solidarité et l’esprit d’équipe, rappelant que son Ballon d’Or n’est pas seulement une récompense individuelle, mais le fruit d’une saison exceptionnelle du PSG, vainqueur de la Ligue 1, de la Coupe de France, de la Ligue des champions et du Trophée des champions. Comme le rapporte L’Equipe, 21h15, pendant la remise du Trophée Kopa à Vicky Lopez, Ousmane Dembélé quittait soudainement la salle, provoquant un petit moment de tension. La sécurité avait en effet déplacé sa famille de manière un peu cavalière, et le champion a dû intervenir pour rétablir la situation, évitant de justesse ce qui aurait pu devenir un incident diplomatique. Il reviendra un quart d’heure plus tard, le calme étant revenu.

La suite de la soirée se déroulera de manière plus classique, mais les coulisses restaient vivantes. Pendant les pauses publicitaires, Dembélé taillait le bout de gras avec Désiré Doué et Joao Neves, assis juste derrière lui, tout en consultant régulièrement son smartphone pour suivre l’évolution du score au Vélodrome. Ces instants, à la fois détendus et concentrés, montrent un joueur attentif à tout ce qui se passe autour de lui, mêlant humour, camaraderie et passion pour le football même en pleine cérémonie. L’émotion a atteint son paroxysme lorsqu’il a évoqué ses proches et son parcours. D’Évreux, où il a commencé à taper ses premiers ballons, jusqu’à sa famille et ses amis les plus fidèles comme Moustapha Diatta, Dembélé a partagé sa gratitude et son affection. Arrivé quelques heures plus tôt au Châtelet en costume sombre et lunettes de soleil, entouré d’une délégation d’une quinzaine de personnes, il est apparu serein et avenant. Cette image, simple mais forte, résume parfaitement l’homme derrière le joueur : un champion discret, authentique et profondément attaché à ceux qui l’ont accompagné dans son ascension vers le sommet du football mondial.