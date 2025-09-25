Arbitrage : le Real Madrid veut traîner le FC Barcelone dans la boue

En février 2023, le fisc espagnol a découvert des paiements suspects effectués par le FC Barcelone à José María Enríquez Negreira, ancien vice-président du comité technique des arbitres espagnols, entre 2001 et 2018. Très vite, l’affaire a logiquement fait scandale, alors que les dirigeants du club catalan ont nié toute accusation de tentative de corruption, prétextant qu’il s’agissait simplement de conseils techniques donnés par le fameux Negreira aux Blaugranas. Des rapports concernant la façon de diriger les rencontres de chaque arbitre par exemple.

Mais forcément, à Madrid, on ne croit pas vraiment à cette version. Si l’affaire s’était un peu estompée ces derniers mois, elle est de retour sur le devant de la scène ces derniers jours, avec plusieurs témoins et impliqués qui sont en train de passer devant le juge. Marca en dit plus sur cette histoire et surtout, explique que le Real Madrid veut faire tomber le Barça.

Le Real Madrid attend des sanctions

La direction du Real Madrid attend une sanction lourde contre le Barça et, dans le cas où elles ne tombent pas, va tout faire pour les réclamer. Le club madrilène tient même au courant la FIFA de tout ce qui se passe dans cette affaire, et n’hésitera pas à solliciter l’UEFA s’il estime que c’est nécessaires. Les médias officiels du club eux préparent des compilations sur les différences d’arbitrage entre les deux clubs sur la période donnée, se basant notamment sur les jaunes donnés aux adversaires du Barça, puis à ceux du Real Madrid, afin d’avoir des preuves.

Les décideurs merengues sont déterminés et prêts à tout pour que le Barça prenne cher dans cette histoire. Et clairement, au vu de l’attitude du Real Madrid, du côté de la capitale espagnole, on attend de grosses sanctions ayant de lourdes conséquences pour le champion d’Espagne en titre et non de simples réprimandes symboliques. Ces prochains jours devraient nous apporter plus de précisions sur la nature des éventuelles sanctions qui attendent le FC Barcelone…