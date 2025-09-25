La presse dépitée par la nouvelle défaite de l’OGC Nice, l’Espagne s’enflamme pour Julian Alvarez après sa masterclass

L’histoire se répète pour l’OGC Nice

Après la campagne cataclysmique de la saison dernière, l’OGC Nice a démarré sur les mêmes bases avec une défaite à domicile contre l’AS Roma. Score final 2-1 pour les Italiens grâce à des buts de Ndicka et Mancini. «Nice sur sa lancée», titre tristement le journal L’Equipe. Oui, les Aiglons ont marqué un but, ils ont montré de belles intentions mais c’est encore trop juste pour prétendre gêner une équipe du calibre de la Roma, déjà bien influencée par l’arrivée récente de Gian Piero Gasperini. Du côté de l’OGC Nice, Franck Haise a fait avec les armes à disposition, surtout qu’il a décidé hier matin de se passer volontairement de Jonathan Clauss et Terem Moffi dans son onze de départ pour un motif disciplinaire. «SOS recrues» ajoute le quotidien, hormis Charles Vanhoutte qui a vite pris la mesure des soirées européennes, aucune des recrues niçoises n’a été au niveau hier soir face aux Romains. Un problème de taille, surtout qu’en Italie on parle de la meilleure Roma en une du Corriere dello Sport. Même sans Paulo Dybala, la Louve a lancé sa saison européenne de la meilleure des manières et ça confirme les premières performances encourageantes en Serie A.

La suite après cette publicité

Julian Alvarez revient fort

Julian Alvarez a frappé très fort à quelques jours du derby de Madrid face au Real Madrid. L’Atlético s’est imposé 3-2 face au Rayo Vallecano grâce à un triplé de son buteur argentin qui a joué 90 minutes pour la première fois depuis son retour de blessure. Julian Alvarez a montré une fois de plus qu’il était indispensable dans le onze de Diego Simeone, de bon augure à quelques jours d’affronter le Real Madrid. «Le Rayo pique, mais l’araignée tue» s’amuse même la presse espagnole pour surfer sur le surnom du champion du monde 2022. Julian Alvarez sera très attendu contre le Real et ce n’est pas le seul.

Le casse-tête d’Hansi Flick

Le match de ce soir du Barça contre le Real Oviedo devrait donner quelques indices sur la stratégie d’Hansi Flick pour remplacer Gavi. Le milieu barcelonais devrait louper les 5 prochains mois de compétition, une chance pour certains comme Dani Olmo qui pourrait voir son temps de jeu augmenter encore un peu. L’international espagnol a réalisé une belle première saison mais sans jamais s’imposer concrètement dans le onze de départ, ça pourrait toujours boucher mais il a une opportunité à saisir en sortie de banc et ça démarre par des matches comme ce soir contre le Real Oviedo. Une rencontre que ne jouera pas le deuxième du Ballon d’Or, Lamine Yamal. Il est très motivé a confié Hansi Flick mais surtout toujours indisponible. Le crack espagnol pourrait être de retour dans le groupe pour le match de ce week-end contre la Real Sociedad, avec comme objectif absolu d’être titulaire mercredi prochain en Ligue des Champions contre le PSG.