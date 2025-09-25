Menu Rechercher
CAN 2025 : la prévente des billets vire déjà à la catastrophe

Le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations @Maxppp

Ce jeudi 25 septembre 2025 marquait une étape importante dans l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations 2025 organisée au Maroc. En effet, la première prévente de billets (30% de la capacité des stades) était lancée, uniquement pour les détenteurs de cartes Visa, partenaire officiel de la compétition, sur le site tickets.cafonline.com. Une prévente qui doit s’étirer jusqu’au 27 septembre, date à laquelle une première vente au grand public se tiendra. S’en suivra une deuxième prévente organisée du 21 au 23 octobre et basée sur le même mode de fonctionnement (là encore pour 30% de la capacité des stades). Enfin, le reste des places disponibles sera vendu le 21 novembre.

Seul problème, la première prévente est déjà plombée par un énorme souci technique. Quelques minutes seulement après le coup d’envoi des ventes, la file d’attente est restée bloquée. Pire, un message annonçant la mise hors service de la billetterie s’est affiché. «La billetterie est temporairement inaccessible. En raison d’une forte affluence, tous les billets disponibles sont déjà en cours d’achat. Merci de votre compréhension.» D’ailleurs, à l’heure où ces lignes sont écrites, le site ne fonctionne toujours pas. De quoi interpeller plusieurs médias locaux…

