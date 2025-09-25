Menu Rechercher
Le plan du Barça pour remplacer Gavi

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Gavi @Maxppp

C’est une grosse tuile pour le Barça : Gavi va être absent 4 à 5 mois. Suite à une intervention au genou, les docteurs qui l’ont opéré ont constaté que son état allait nécessiter plus qu’une simple arthroscopie, et ont donc dû réaliser des manœuvres qui vont prolonger son absence qui devait initialement être d’un mois seulement.

Et comme l’indique Marca, le Barça n’a pas prévu de recruter pour couvrir l’absence du joueur, qui devrait revenir en février ou en mars. Le club estime qu’il y a suffisamment de joueurs en interne pour couvrir cette absence, et la situation financière délicate n’aide pas, forcément.

Pub. le - MAJ le
Liga
Barcelone
Gavi

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Gavi Gavi
