L2 : un bus de l’Estac ciblé par des boules de pétanque et des pierres

Un car transportant des supporters de l’Estac a été pris pour cible ce mardi 23 septembre, à l’issue de la victoire troyenne contre le Red Star (3-1), en Ligue 2, à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. Selon France 3 Grand Est, un groupe de supporters du Red Star aurait lancé des pierres, des bouteilles de bière et même des boules de pétanque sur le bus des ultras troyens, provoquant l’explosion de plusieurs vitres. Les images publiées sur les réseaux sociaux montrent l’ampleur des dégâts matériels et la violence des jets. Six passagers ont été blessés, certains nécessitant des points de suture, avant que le car ne puisse atteindre Provins, où un bus de remplacement a été affrété pour ramener les supporters à Troyes, arrivée prévue à 3 h 30 du matin.

La suite après cette publicité

L’Estac a rapidement réagi dans un communiqué en condamnant « avec la plus grande fermeté les attaques dont ont été victimes certains de nos supporters » et en soulignant que « la sécurité et l’intégrité de nos supporters restent une priorité absolue ». Le club assure être en contact étroit avec le Red Star pour comprendre les circonstances de l’incident. De son côté, le maire de Troyes, François Baroin, a dénoncé ces violences en rappelant que « la violence n’a aucune place dans le sport dont les valeurs fondamentales reposent sur le respect, l’excellence et le partage » et a appelé à ce qu’une « réponse ferme » soit apportée face à ces actes.