Willhoft-King a quitté Man City pour étudier le droit à Oxford

Des terrains de football aux bancs de l’université, il n’y a qu’un pas qu’a choisi de franchir Han Willhoft-King. Un nom qui ne vous dit peut-être rien mais ce jeune homme de 19 ans était considéré comme un grand espoir de Manchester City. Un club qu’il a rejoint en 2024 après avoir fait une partie de sa formation à Tottenham. Le chemin était donc tout tracé pour milieu de terrain. Mais il a finalement décidé de tout quitter pour intégrer la prestigieuse université d’Oxford afin d’y étudier le droit. Un choix qui surprend beaucoup comme l’a avoué le natif de Londres lors d’un entretien accordé au Guardian. En effet, il a expliqué que près de 90 personnes lui ont demandé pourquoi il a stoppé sa carrière de footballeur.

Beaucoup ont pensé que cela était lié à ses nombreuses blessures. Mais le principal intéressé, qui a pu s’entraîner avec les pros sous les ordres de Pep Guardiola, a un autre avis sur le sujet. « Je ne sais pas ce qui s’est passé, peut-être l’environnement. Je m’ennuie souvent moi aussi. J’ai toujours eu l’impression de ne pas être suffisamment stimulé par le football. Comprenez-moi bien, j’adorais toujours ça. Mais j’avais le sentiment de pouvoir faire plus (…) Alors… je ne dirais pas déçu, mais vous vous rendez compte que… eh bien, s’entraîner avec l’équipe première n’a finalement pas été une partie de plaisir, aussi étrange que cela puisse paraître. On a couru après le ballon comme des chiens pendant 60 minutes. Ce n’est pas une expérience très agréable, surtout quand on essaie de presser De Bruyne, Gündogan ou Foden. Impossible de les approcher, alors le sentiment de ne pas vouloir y être l’emporte sur l’admiration. On gagne bien sa vie. Mais est-ce que j’y prendrais du plaisir ? Je n’en étais pas sûr. De plus, même dans le meilleur des cas, on joue 10 ou 15 ans, et après ? » Willhoft-King a préféré se concentrer sur les études plutôt que sur le football. Un choix tout à son honneur.